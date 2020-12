Klar med bødeblokken: - Politiet vil være synligt til stede i hele nytårsdøgnet

Ekstra politi skal sikre, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer bliver overholdt - også når de flotte nytårsraketter sendes i vejret. Arkivfoto

Slagelse - 31. december 2020 kl. 12:07 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Fejringen af nytårsaften er normalt en af årets helt store festdage. Men i år vil nytårsaften være præget af Covid-19-restriktioner og et forsamlingsforbud, der gør, at vi ikke kan gå ind i det nye år helt, som vi plejer.

Det understreger Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse og minder om, at bødeblokken vil blive fundet frem, hvis gældende restriktioner ikke overholdes.

For eksempel opfordrer politiet til, at alle borgere retter sig efter forsamlingsforbuddet.

- Politiet vil være synligt til stede i hele nytårsdøgnet og føre tilsyn med, at der ikke arrangeres private fester i restaurationer, forsamlingshuse og festlokaler eller på gaden, og vi vil fortsat kontrollere, at kravene om lukning af restaurationer, forsamlingshuse, festlokaler, butikker mv. bliver overholdt, står der i udsendte pressemeddelelse.

Regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrer desuden til, at nytårsfejringer begrænses til husstanden og eventuelt allernærmeste omgangskreds, men så få personer som overhovedet muligt for at begrænse smitteudviklingen i samfundet.

Og aldrig mere end 10 personer til nytår, inklusive dig og din husstand, uanset hvor stor din bolig er. Også dette opfordres borgere til at overholde.

Undgå større forsamlinger

Der er sat ekstra patruljer ind til at sikre, at forsamlingsforbuddet på maksimum 10 personer i det offentlige rum, oplyser politiet.

- Vi opfordrer til, at borgerne ikke stimler sammen eller i øvrigt forsamler sig, hvis private sammenkomster bevæger sig ud på gaden for at fejre nytåret. Undlad at søge mod større pladser og torve i vores byer, så vi helt undgår større forsamlinger. Bliv sammen med dem, du har været sammen med hele aftenen, lyder opfordringen.

Politiet vil håndhæve forsamlingsforbuddet, anvende påbud og udskrive bøder, hvis det viser sig, at politiets anvisninger og forbuddene ikke overholdes.

- Vi håber, alle medvirker til, at vi får en nytårsaften med højt humør, og hvor den sunde fornuft, hensyntagen til andre og god adfærd bidrager til, at vi begrænser smitteudviklingen og hjælper os godt ind i det nye år. Det har vi brug for, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i pressemeddelelsen.