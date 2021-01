Foreløbig udløber flere corona-restriktioner og dertilhørende nedlukninger på søndag. Men de vil, som det også varsles af statsministeren, blive forlænget, mener de erhvervsdrivende. Normal her i Vestsjællandscentret er en af de få, der fortsat må holde åbent, ligesom fødevarebutikker og apoteker må det. Foto: Fleur Sativa

Klar forventning: Intet åbner på mandag - måske til foråret

Hvornår kan vi forvente igen at kunne tage i fitnesscenter, shoppe i fysiske butikker eller tage på diskotek for at danse? Sjællandske har taget temperaturen blandt de nedlukkede erhverv, og her er én ting alle enige om: I hvert fald ikke fra på mandag. Flere forventer først at åbne til foråret, mens nogle forudser restriktioner helt ind i 2022.

Slagelse - 13. januar 2021 kl. 10:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Danmark bør forberede sig på en hel eller delvis forlængelse af den virkelighed, vi lige nu kender til med nedlukninger flere steder. Så klart meldte Mette Frederiksen (S) det ud i et stort interview med TV 2 i bedste sendetid søndag. Men betyder det, at intet åbner op fra på mandag, når de nuværende corona-restriktioner ellers er sat til at udløbe den igangværende uge? »Ja« er svaret, hvis man spørger dem, som det hele handler om. For ifølge en rundringning, Sjællandske har foretaget, forventer ingen af de nedlukkede erhverv at åbne, som det ser ud lige nu.

