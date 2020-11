I Vestsjællandscentret i Slagelse er der langt færre osende kunder, end der plejer at være. Her skal mundbindet nemlig ifølge de skærpede krav være på, selv når man går fra butik til butik. Det kan både blive varmt og klamt. Foto: Fleur Sativa

Klamt: Kunderne er skræmt væk

Det kan blive både varmt og klamt under et mundbind, og det skræmmer kunderne væk, mener butikscenter. Flere butikker frygter dog, at kravet om værnemidlet ikke forsvinder foreløbigt, selv om ny undersøgelse peger på en kun moderat effekt.

Slagelse - 20. november 2020 kl. 02:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er ubehageligt at bruge, mener flere. Og mundbindet giver måske kun moderat beskyttelse mod coronavirus, tyder det på i et nyt dansk studie.

Alligevel er det et krav at iføre sig alle indendørs steder med offentlig adgang foreløbig frem til den 2. januar 2021. Og flere butikker frygter, at det udvidede krav om brug af mundbind vil fortsætte længere endnu.

Det skræmmer kunderne væk, fortæller flere, mens særligt landets butikscentre er ramt af tiltaget. Det mener markedsføringschefen for Vestsjællandscentret i Slagelse, Jane Dahl.

- Jeg hører fra de butikker, der er en del af en kæde, at bybutikkerne generelt klarer sig bedre, end centerbutikkerne gør. Så der er en forskel. Det er helt tydeligt, forklarer hun og peger på, at mundbindet blandt andet kan give duggede briller eller åndedrætsbesvær.

- Det er jo ikke særligt behageligt at have på. Og slet ikke i for lang tid ad gangen, siger Jane Dahl.

Ubehageligt eller ej så skal værnemidlet dog på, og i centret kan kunder ikke som på gågaden tage det af, når de går fra butik til butik.

Effekt ikke bevist I landets shoppingcentre er det nemlig kun tilladt ikke at iføre sig et mundbind - eller et visir - hvis man sidder ned. For eksempel hvis man som kunde går på café eller sætter sig i frisørstolen.

"Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet (...)"

- Rigshospitalet i pressemeddelelse - Rigshospitalet i pressemeddelelse Kravet gælder, selv om det er svært at sige noget som helst om mundbindets egentlige effekt. Det konkluderer en ny dansk undersøgelse med 6024 deltagere, gennemført af Københavns Universitetshospital.

- Efter en måneds opfølgning havde 1,8% af deltagerne i maskegruppen og 2,1% af deltagerne i kontrolgruppen haft infektion. Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20% - dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren, oplyser Rigshospitalet i en pressemeddelelse, onsdag.

Håber på god julehandel Selv om undersøgelsen viser en lavere succesrate end tidligere oplyste tal om en halvering af risikoen for smitte, afviser den samtidig, at der grund til tolke resultaterne som, at det er overflødigt at bære mundbind.

Undersøgelsen har heller ikke undersøgt, hvilken effekt mundbind har, hvis bæreren af mundbindet er smittet med coronavirus.

- Det skal derfor understreges, at disse resultater ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere SARS-CoV-2-infektioner, lyder det i udsendte pressemeddelelse.

Flere butikker håber derfor, at kunder vil bruge julehandlen til at handle lokalt. Også selv om de skal iføre sig et mundbind eller visir.

- Om julehandlen går godt eller dårligt har enorm stor betydning for de fysiske butikker. Og det gælder både for gågaden og for os i centret, fastslår Jane Dahl.