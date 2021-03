Ankestyrelsens svar på klage fra 2017 er nu landet. Her ses ingen anledning til at rejse tilsynssag mod kommune. Foto: Per Christensen

Klagesag syltet i 1343 dage - nu er afgørelsen landet

Ankestyrelse ser ingen anledning til at rejse tilsynssag, efter Slagelse Kommune i 2017 først købte en DSB-grund og senere solgte den med et stort tab til følge. Den »meget lange« sagsbehandlingstid beklages.

1343 dage.

Så længe har Enhedslisten og nok mere partiets tidligere byrådsmedlem i Slagelse Kommune Jørn Melchior Nielsen ventet på et klart svar fra Ankestyrelsen.

Den 19. juli klagede han over sine tidligere kolleger, rettere et politisk flertal i Slagelse Byråd, der først sagde god for et køb af en DSB-grund ved Slagelse Station og senere solgte det til Professionshøjskolen Absalon, dengang UCSJ, til en pris, der lå langt under, hvad regningen til skatteyderne kom til at lyde på.