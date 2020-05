- Movias Flextur-app er næsten umulig at bruge. Med det resultat, at flexløsninger fravælges, mener udvalgsformand Villum Christensen.

Send til din ven. X Artiklen: Klager til Movia over busser og Flextrafik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klager til Movia over busser og Flextrafik

Slagelse - 17. maj 2020 kl. 09:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var flere bemærkninger, da politikerne i kommunens udvalg for erhverv og teknik forleden behandlede trafikselskabet Movias trafikplan for 2020.

Bemærkningerne skyldes ikke mindst et brev, som Karin Kristiansen, Broholmvej 231 på Frølunde Fed, havde sendt til flere politikere.

Her gør hun blandt andet opmærksom på, at børn, der skal skifte bus i Vemmelev, ikke kan komme i skole i Slagelse til tiden, fordi busserne passer meget dårligt sammen.

- Vi vil nu skrive til Movia, at man skal sikre, at busserne ikke kører før korresponderende busser ankommer. Især for skiftet mellem rute 901 og 902 i Vemmelev har det vist sig, at rigtig mange ankommer for at kunne vinke til »bagdelen« af en kørende bus. Hvis man så oven i købet skal vente en hel time, så er det meget utilfredsstillende, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA) efter mødet.

Karin Kristiansen gør også i henvendelsen til politikerne opmærksom på, at chaufføren i Flextrafik-bilerne på grund af coronavirus ikke må modtage kontanter.

- Derfor er tur bestillinger på telefon aflyst, og man kan kun bestille på nettet. Det er der ikke alle, som kan finde ud af. Heller ikke jeg. Derfor opfordrer jeg til, at Flextrafik indfører Mobilepay. Det vil gøre det muligt at komme til læge, besøge familien og at komme ud og handle, skriver Karin Kristiansen.

Hun skriver videre, at hun som ældre gerne vil kunne klare sig selv uden at skulle belaste sine børn og naboer.

- Jeg går til vandgymnastik i Slagelse Svømmehal og er frivillig i Blå Kors butikken Nyt Igen i Slagelse. Det vil jeg meget nødigt undvære. Jeg mener ikke, at de busomlægninger er gennemtænkt eller planlagt, så de hænger sammen. Jeg vil gerne betale for at køre med bus, bare der kommer nogle, som passer sammen, så jeg kan komme til Slagelse, skriver Karin Kristiansen, der opfordrer politikerne til at lade Region Sjælland se på det.

Ansvaret ligger dog hos Movia, og dette selskab vil som nævnt få et brev fra Slagelse Kommune.

Villum Christensen siger, at politikerne var kritiske overfor selskabets Flextur app på mødet.

- Den er næsten umulig at bruge. Med det resultat, at flexløsningerne fravælges, siger han.

Han siger videre, at »det er helt uforståeligt, at så stort et selskab ikke er i stand til at udnytte teknologien bedre.«.

- Rigtig mange har også svært ved at forstå, at man ikke generelt kan betale med MobilePay, siger Villum Christensen.

Udvalgsformanden siger videre, at kommunen jo (som tidligere nævnt i Sjællandske), arbejder på selv at overtage en række af landbusserne fra Movia.

- Dem kan vi sætte i drift på skoleruterne gratis for alle og endda med en besparelse for kommunen. Som det er tilfældet i Stillingeområdet efter sommerferien, hvor vi har valgt at indsætte en borgerbus i et rutemønster sammen med brugerne.

- Dette indebærer også, at vi får flex-ordningerne til at fungere. Vi har holdt et temamøde om sagen i sidste uge og vil træffe beslutning om dette på næste møde i juni, fortæller Villum Christensen.