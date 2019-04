Se billedserie Den hvide akkumuleringstank bør males jordfarvet for at overholde lokalplanen, mener Per Christensen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Klage over tilladelser til SK Forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klage over tilladelser til SK Forsyning

Slagelse - 18. april 2019 kl. 09:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i modstrid med lokalplanen for området, at den nye vandtank ved SK Forsynings store varmeværk på Energivej 11 i Korsør er malet hvid. Og så er det en overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land, at der er opsat et stort lysende skilt på 40 kvadratmeter på tanken.

Det mener Per Christensen, der bor på Vardevej i Slagelse men også ejer en grund i Musholmparken i Korsør. Han har netop klaget til Planklagenævnet, efter forgæves at have forsøgt at få kommunen til at trække sin tilladelse tilbage.

Per Christensen henviser til, at der i lokalplanen står, at »facader må kun males i jordfarver samt deres blanding med sort og hvid.«

- Hverken tre tilfældigt udvalgte farvehandlere eller opslag i litteraturen kan bekræfte at farven hvid er en »jordfarve«, siger Per Christensen.

VEdrørende lysskiltet har kommunen rent faktisk i juni sidste år givet SK Forsyning afslag på at sætte lys i skiltet. Netop med henvisning til forstyrrende skiltning i det åbne land.

SK Forsynings direktører Henrik Birch og Jan Østerskov bad dog efterfølgende kommunen om at genoverveje beslutningen.

Henvendelsen gav gevinst, idet der i september blev givet tilladelse til lys i skiltet.

- På et møde den 10. september 2018 mellem SK Forsyning og Center for Miljø, Plan og Teknik er det således besluttet, at der forsøgsvis sættes belysning i skiltet, dog således at det ikke virker dominerende i landskabet. Såfremt belysningen efter kommunen vurderingen virker dominerende i landskabet, vil SK Forsyning således 1) at dæmpe belysningen yderligere, eller 2) helt at slukke belysningen i bestemte tidsrum, hedder det i afgørelsen.

Direktør Jan Østerskov siger, at SK Forsyning har et ønske om at have den samme form for skiltning på sine bygninger. Skiltet er da også i samme stil som det, der er på det nye varmeværk på Trafikcenter Allé i Slagelse.

Per Christensen er ikke enig. - Som borger, kunde og forbruger hos SK forsyning forstår jeg slet ikke, at SK Forsyning har brug for at presse kommunen til ulovligt at godkende et lysskilt, der ikke er i nogens interesse, siger Christensen, der håber på, at SK Forsyning vil skulle droppe både lyset i skiltet og male tanken jordfarvet.

Der vil dog formentlig gå mindst et år inden Planklagenævnet træffer en afgørelse.