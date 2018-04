Godsbanebygningen er ved at blive revet ned. Sidste sommer vakte adressen debat i byrådet. Foto: KIM BRANDT

Klage over salg syltes

Slagelse - 09. april 2018 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ulovlig erhvervsstøtte og politikere, der ikke kan finde ud af at holde styr på pengene.

De rasende konklusioner føg fra Enhedslistens Jørn Melchior Nielsens mund, da han sidste sommer rasede over, at byrådskolleger godkendte købet af en DSB-grund ved Sdr. Stationsvej i Slagelse - for senere at sælge grunden videre til University College Sjælland, i dag Professionshøjskolen Absalon, for et langt billigere beløb.

- Det her er helt grotesk. Det er vores skatteydere, som får regningen for, at visse politikere ikke kan finde ud af at holde styr på pengene og forhandle en ordentlig pris, lød det fra Jørn Melchior Nielsen, der dengang henviste til, at kommunen stod til at tabe 20 millioner kroner, idet den købte en grund, hvor den tidligere DSB-ejede godsbanebygning i dag er ved at blive revet ned.

Kommunens udgifter i forbindelse med købet fra DSB er nemlig mindst tre gange så høje som den pris, 9,9 millioner kroner, som professionshøjskolen ifølge hensigtserklæringen fra efteråret 2016 betaler kommunen for grunden.

Derfor klagede han over sine kolleger til tilsynet. Og da klagen blev sendt af sted, lød meldingen, at der ville gå et halvt år.

Da Ankestyrelsen ikke er vendt tilbage som anført, har Jørn Melchior Nielsen, der ikke længere sidder i byrådet, rykket for en afgørelse. Ad flere omgange endda - den 27. januar og 2. marts i år. En afslutning på sagen synes dog tilsyneladende ikke at ligge lige om hjørnet.

I et brev, sendt den 4. april til såvel Jørn Melchior Nielsen som Slagelse Kommune, gør Ankestyrelsen det nemlig klart, at der kan gå seks til otte måneder endnu.

Det skriver Sjællandske. - Der har endnu ikke været tid til at behandle sagen. Det skyldes, at der er mange sager til behandling i Ankestyrelsen, lyder det fra sagsbehandler Christian Bernhard, der ydermere oplyser:

- Sagen vil blive behandlet, så snart det er muligt af hensyn til øvrige sager, der er til behandling.

Hos klageren - Jørn Melchior Nielsen - er tilfredsheden ikke udpræget.

- Det hele er en stor forvanskning af sandheden. Berlusconi kunne ikke gøre det bedre, siger han.

