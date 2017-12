Troels Vedel viser den havudsigt, som de nye huse tager fra andre huse. Han er ikke selv berørt, da han bor Musholmvej 59. Foto: Helge Wedel

Klage over »højhuse« bliver afvist

Slagelse - 02. december 2017 kl. 08:48 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tyder ikke på, at protester fra grundejerforeningen Musholmparken, der repræsenterer i alt 74 ejendomme på Musholmvej i Korsør, over tilladelse i den nye kommuneplan til at bygge 8,5 meter høje huse på Stigbjergvej fører til ændringer. De 8,5 meter høje nybyggede huse vil fjerne havudsigten fra huse på Musholmvej.

Formanden for grundejerforeningen Troels Vedel har tidligere sagt til Sjællandske:

- Vi protesterer igen på det skarpeste. Husejerne har jo netop betalt for at få havudsigten fra deres ejendomme, og så kommer politikerne og fjerner den, fordi et landbrugsområde i et følsomt naturområde skal ændres til boligbyggeri, sagde Troels Vedel. Han luftede endvidere muligheden for en erstatningssag mod kommunen, hvis »højhusene« blev fastholdt.

Det er politikerne i erhverv,- plan-, og miljøudvalget, der skal behandle sagen på deres næste møde.

Kommunens administration mener ikke, at protesterne bør føre til ændringer af kommuneplanen, der tillader de 8,5 meter høje huse. De skriver følgende til politikerne:

»I forhold til at sikre, at der i kommende planperiode også er mulighed for at bygge nye boliger i Korsør, vurderer administrationen, at der ved Stibjergvej kan planlægges for ny bebyggelse i forlængelse af Stibjergvejs nuværende fortætning med parceller langs med vejen«.

Ifølge Troels Vedel er jorden ejet af Dannie Rasmussen, DKR Huse ApS, der tidligere har opført høje rækkehuse på Musholmvej.