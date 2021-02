Ankestyrelsen lover snarlig afgørelse, der formentlig lander, når nybygget campus åbner. Foto: Per Christensen

Klage over grundsalg syltet i årevis: I mellemtiden er nyt campus blevet bygget

Der er snart gået fire år, siden Enhedslisten klagede over kommunens salg af DSB-grund. Ankestyrelsen lover, at svaret lander inden for én til to måneder. Det vil sige, når det nye campus på grunden, der er blevet bygget i mellemtiden, slår dørene op.

Slagelse - 04. februar 2021

Lige så længe Professionshøjskolen Absalon har været om at bygge nyt campus ved Slagelse Station, i lige så mange år har Ankestyrelsen tygget på klage over, at grunden ved Sdr. Stationsvej, hvor campus ventes at åbne til april, overhovedet blev solgt.

