Klage afvist efter 1343 dage: Nu inddrages Folketingets Ombudsmand

Der er ikke noget at komme efter, lød det for nylig fra Ankestyrelsen. Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen, der for fire år siden klagede over kommunens køb og efterfølgende salg af DSB-grund med et tab for skatteyderne til følge, helmer dog ikke.