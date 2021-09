Kjeld har potent bil i glasfiber med 400 hk som hobby

Se billedserie 72-årige Kjeld Ottesen hørte lyden af en Chevrolet Corvette for mange år siden i Tyskland. Siden vidste han bare, at sådan en måtte han eje.

Seneste træf hos Club Corvette Denmark ved Kobæk Strand kom Skælskør til gode, hvor de potente benzinslugere med otte cylindre lørdag var udstillet i en til formålet lukket Algade.

Slagelse - 19. september 2021 kl. 19:47 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg troede, at det var en stor flok motorcykler, der kom kørende, men så var det jer...

- En kvinde kommenterer på den markante dybe brummende lyd, da 72-årige Kjeld Ottesen fra Omø på opfordring af Sjællandske midt i Algade starter sin amerikanske Chevrolet Corvette fra 1968.

- Der er mest lyd i de ældre modeller, som min fra 1968 tilhører, siger Kjeld Ottesen. Nydelsen af den voldsomme lyd tilsat en tydelig lugt af benzin, der breder sig i takt med, at han gasser op, fornægter sig ikke i ejermandens ansigt med et nærmest saligt udtryk.

Lyden hørt i Tyskland At Kjeld Ottesen nu i omkring 12 år har været ejer af og som hobby har dyrket kørslen med omkring 1000 årlige kilometer i den potente amerikanske otte-cylindrede sportsvogn med 450 hestekræfter i en syv liter stor motor skyldes lyden af netop sådan en model på en tysk motorvej for mange år siden.

- Jeg spillede badminton som yngre. Der deltog jeg i en turnering i Tyskland, og da jeg hørte lyden fra en Chevrolet Corvette på motorvejen, sagde jeg til mig selv, at sådan en ville jeg have, hvis jeg nogensinde fik råd, siger Kjeld Ottesen. Han er givet kendt af mange for i en årrække at drive Restaurant Omø Perlen. Han har boet på Omø i over 30 år.

Benzinregnskabet! - Man spørger vel ikke til benzinregnskabet her i disse CO2- og klimatider?

- Nej, det skal du ikke gøre, kommer det smilende fra Kjeld Ottesen, der dog ærligt fortæller, at han er en glad mand, hvis en liter benzin rækker til fem kilometers kørsel.

Tophastighed Han vurderer, at de mange motorkræfter rækker til en tophastighed på omkring 200 km/t. Selv er han nøjes med at få den op på 120 km/t, og der nås ikke i nærheden af fem kilometer på en liter benzin!.

Karosseri af glasfiber Hvad der skal bruges af udgifter til brændstof, kan der til gengæld spares på rustbehandling og vedligeholdelse, for bilens karosseri er fremstillet af glasfiber.

- Alt er til salg for den rigtige pris, hvad skal du have for den?

Ja, den er altså ikke til salg, men den kan nok indbringe mellem 350 og 400.000 kroner, fordi ældre modeller er eftertragtede, siger Kjeld Ottesen.

Til Trelleborg Club Corvette Denmarks efterårstræf havde udgangspunkt på Kobæk Strand. Efter den to timers udstilling i Algade, blev luften fyldt med lyd og benzinduft, da de godt 40 biler satte kursen mod vikingeborgen i Trelleborg.

Club Corvette Denmark er den største mærkeklub for Chevrolet Corvette entusiaster i Danmark. Klubben blev etableret i 1984, og tæller i dag ca. 450 medlemmer, hvoraf de fleste har mindst en af »America´s one and only sportscar«.