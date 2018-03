Kistefabrik vil eksportere til Norge

Der er gode chancer for, at Fuglebjerg Kistefabrik på Nøddebovej i Slagelse skal til at sælge kister og urner i Norge. Meget tyder på, at et eksportfremstød i Norge, som netop er gennemført, kan føre til, at nordmænd skal ud på den sidste rejse i produkter fra den lokale fabrik.