Se billedserie Da 58-årige Kirsten Jensen begyndte at gå ture under coronanedlukningen, opdagede hun, hvor meget skrald der lå på veje, langs stier og i naturen. I dag har hun besluttet sig for at samle det op. Privatfoto

Kirsten tager kampen op mod andres affald: Har allerede samlet 300 kilo fra veje, stier og naturen

Siden coronavirus lukkede Danmark ned, har 58-årige Kirsten Jensen samlet skrald i og omkring Slagelse. På tre måneder har hun fyldt op mod 300 kilo af andres henkastede affald i store skraldesække.

Cigaretskod, coladåser og resterne af en »Coffee to go«. Hvert år smides der i Danmark tonsvis af affald ved siden af en skraldespand. Og i stedet ligger det langs vejkanten, på grusstien og i skovbunden, hvor dyr kommer forbi.

- Man kan jo finde de mærkeligste ting, lyder det forbløffet fra 58-årige Kirsten Jensen fra Slagelse.

Siden store dele af Danmark blev lukket ned som følge af coronavirus, har hun sat sig for at gøre en ende på problemet. Derfor har hun på eget initiativ cyklet rundt og samlet henkastet affald i og omkring Slagelse. Indtil nu er det blevet til op mod 300 kilo affald.

- Jeg har fundet kæmpe mængder af plastik, engangsemballage fra alle mulige ting, tøj, sko, batterier, gamle covers til telefoner, lyskæder. Alt. Jeg har simpelthen fundet alt. Og rigtig mange cigaretskoder, fortæller Kirsten Jensen.

Millioner af cigaretskod Præcis hvor meget henkastet affald, der hvert år lander i den danske natur, findes der ingen opgørelse over. Men særligt henkastede cigaretskod er et stort problem. Her skønnes det, at der smides flere millioner på gader, veje og i naturen. Hver eneste dag.

Noget, som 58-årige Kirsten Jensen selv lagde mærke til, da hun i forbindelse med coronavirus blev hjemsendt fra sit arbejde.

- Jeg cykler normalt meget, men så begyndte jeg en dag at gå nogle flere ture. Og når man så går og lige får kigget, så er der jo meget, meget mere (affald, red.), end man ser, når man bare lige suser forbi, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

På tre måneder er det blevet til mange fyldte

sække som det her. I alt har Kirsten Jensen

indsamlet op mod 300 kilo affald. Privatfoto



For Kirsten Jensen gjorde opdagelsen af det meget henkastede affald stort indtryk på hende. Derfor besluttede hun sig en dag for at spænde en affaldssæk bagpå cyklen og udstyre sig med en gribetang. Og sådan er hun blevet ved lige siden.

Kan ikke stoppe igen - Når jeg er ude, så kan jeg slet ikke stoppe igen. Så tager man lige to meter mere. Og så lige to meter mere igen. Det er lidt vanedannende. Og der ligger så meget, fortæller Kirsten Jensen og bemærker, at cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

"(...) vi ender med at blive kvalt i vores eget plastik, hvis vi ikke tænker os om (...)"

- Kirsten Jensen, samler affald frivilligt - Kirsten Jensen, samler affald frivilligt For en plastikpose tager processen op til 400 år, før den forsvinder fra naturen, mens tabte mobiltelefoner og batterier først nedbrydes efter mere end 1.000 år. I al den tid forurener affaldet omgivelserne på grund af giftige stoffer, ligesom dyr kan komme til skade på det.

For eksempel hvis de bliver viklet ind i efterladt plastik eller spiser det.

- Jeg tænker både på dyrene og på os mennesker. Jeg har altid været glad for naturen, og jeg synes, at vi skal passe på tingene. For vi ender med at blive kvalt i vores eget plastik, hvis vi ikke tænker os om og smider det ud eller tager det med hjem, siger Kirsten Jensen.

Blandede reaktioner Siden hun for tre måneder siden begyndte at samle skrald, har hun modtaget blandede reaktioner.

Mens nogle uddeler »high-fives« mener andre, at indsatsen er »spild af tid«, da skraldet ofte dukker op igen, efter Kirsten Jensen har været forbi med sin gribetang.

Alligevel bliver den 58-årige kvinde fra Slagelse stædigt ved med at tage ud og samle affaldet ind i store skraldesække. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kirsten Jensen møder forskellige reaktioner

på hendes initiativ. Men også barnebarnet

Josefine på 2,5 år synes, at det er en god idé

at samle affaldet op. - Hun går altid og peger

og siger »skrald«, når vi går forbi det, der ligger

i vejkanten, fortæller Kirsten Jensen. Privatfoto



- Det giver bare rigtig, rigtig god mening for mig at fjerne det (affaldet, red.). Men selvfølgelig bliver jeg ked af det, når jeg kommer ud og ser, at der ligger skrald igen. Men det, som jeg har fjernet, det har jeg jo fjernet. Så det kommer jo ikke igen, slår Kirsten Jensen fast.

Hun håber dog, at flere vil tænke over, hvor de gør af deres affald. Uanset om det er et cigaretskod eller »bare lidt slikpapir«:

- Vi kan jo altid komme af med vores affald. Og er der ikke nogen skraldespand, kan man jo tage det i lommen, til man kommer forbi én. Hvis vi alle sammen bare gjorde lidt, så ville det gøre en stor forskel, vurderer Kirsten Jensen.