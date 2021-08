Se billedserie Foto af giveren Ole Søgaard og klosterforstander Helle Jürgensen ved døbefonten.

Kirkeskib indviet med festgudstjeneste

Slagelse - 15. august 2021 kl. 13:36

Det nye kirkeskib er en model af »Svenske Leionet« eller »Svenske Løve«, et svensk bygget skib fra 1644, der blev erobret af Niels Juel 1657-1658 under svenskerkrigen. Og siden blev overdraget til viceadmiral Bredhal, som flagskib i hans eskadre på i alt fire skibe, og som bravt forhindrede svenskerne i at passere Storebælt over isen i vinteren 1658. Derved skånede de hele Vestsjælland for Svenskernes hærgen, som beskrevet i Sjællandske forleden.

- Der synes, at være en uskreven regel om, at kirkeskibe gives til kirken som gave - det er ikke noget kirken selv anskaffer. Og derfor var det med stor glæde, at jeg i dag på Slagelse Klosters vegne tog imod et kirkeskib som gave sammen med et gavebrev, hvori der står, at skibet overdrages til Helligåndskirken, siger Ulla Thorbjørn Hansen. Hun er provst i Slagelse provsti og sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.

Skibet er lavet af skibsbygger Ole Søgaard og givet som gave til kirken af Ole Søgaard og Bernie Søgaard-Alfastsen.

- Jeg sender en stor tak til hele familien - også datteren Henriette, som fik ideen og sagde, at der manglede et skib i kirken, lyder det fra Ulla Thorbjørn Hansen.

Skibet er jo et gammelt symbol for menigheden og kirken, der som gaster ombord på et skib med Kristus ved roret klarer sig igennem tilværelsens stormfyldte hav. Og af samme grund bliver den del af kirken, hvor menigheden sidder kaldt for kirkeskibet. Det nye kirkeskib vil snarest muligt blive hængt op i kirken - i kirkens skib.