Kirkens Korshær i luften med online-salg

Slagelse - 25. januar 2021

Sidste uge lancerede Kirkens Korshær i Skælskør online-salg via forretningens Facebook-profil, og det initiativ er blevet rigtig godt modtaget, fortæller Mona Christensen, der er daglig leder af Kirkens Korshær Skælskør.

- Det kom sig faktisk af, at man kan købe så mange ting med click & collect. Hvorfor skulle vi så ikke kunne det her? Vi kalder det bare online-salg, fortæller Merete Petersen, som er administrator på forretningens Facebookside. Navnet er Kirkens Korshær Skælskør, og siden er offentlig for alle.

Merete Petersen tager billeder af tingene, som vises med pris og et nummer. Herefter kan man reservere tingene og betale via MobilePay. Efterfølgende kan man hente de bestilte varer mandag eller fredag mellem kl. 14 og 16, i døren til forretningen på Industrivej 31. Iført værnemidler.

Den ordning er som nævnt blevet taget rigtig godt imod. Der er livlig trafik på Facebooksiden og salg af både små og store ting.

- Vi får mange fine ting, fortæller Mona Christensen.

- Vi har lige solgt et mågestel online, det røg med det samme.

Det kræver da også en vis arbejdsindsats at holde online-salget kørende.

- Hvis det skal blive ved også efter corona, skal arbejdet fordeles og sættes lidt mere system, konstaterer Merete Petersen.

Mange rydder op Når online-salget blev søsat, hænger det til dels sammen med mangel på plads i den ellers meget store forretning på Industrivej 31 i Skælskør. Mange benytter den stille coronatid til en grundig oprydning i hjemmet, og det mærker man tydeligt hos Kirkens Korshær.

- Vi kører ikke ud i øjeblikket, vi hverken henter eller bringer. Men vi modtager mange donationer. Og vi vil rigtig gerne fortsætte med at modtage donationer, understreger Mona Christensen. - Hvis bare det bliver sat ved den mellemste dør, sørger vi for, at tingene bliver taget ind. Ifølge de frivillige kommer der rigtig mange sjove ting ind.

- Folk kommer med stort set alt det, du kan forestille dig - undtagen brugte biler, lyder det med et stort smil fra Gerner Christensen, fast mand i kørselsafdelingen,«plus det løse«.

Så der er mange gode ting på hylderne, når forretningen forhåbentlig om ikke alt for længe igen kan slå dørene op. Det ser man i høj grad frem til.

Glæde i forretningen - Vi glæder os helt vildt til at åbne igen. Vi har lavet forretningen om på mange måder. Blandt andet har vi kke længere salg af børnetøj, rummet udnyttes i stedet til herretøj, fortæller Mona Christensen. Ansvaret for de enkelte afdelinger er uddelegeret blandt de godt 20 frivillige i huset, og afdelingerne står snorlige, alt er vasket og uden skår. Det er en flot butik.

Og de frivillige er ved godt mod.

- Det er sådan et fantastisk hold, der er her. Alle lægger så meget arbejde i det, så de næsten bliver spurgt om de bor her. Og vi passer godt på, at vi kun er her fem mennesker ad gangen, fortæller Mona Christensen.

Det har gjort, at arbejdsgangen er blevet lidt mere blandet, og dermed har corona-tiden også bragt gode oplevelser med sig.

- Vi har fået et bedre sammenhold og lært hinanden at kende på kryds og tværs, fastslår Jørgen Hansen, som er kasserer i Kirkens Korshær Skælskør.