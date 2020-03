Organist Signe Bech Schnedler dirigerer stopdans fra sin plads ved orglet, som hun først indtager, efter at have leget og sunget med børnene rundt i det meste af kirkerummet. Foto: Helge Wedel

Kirken som musikalsk legeplads

I Nørrevangskirkens kalender er der først igen plads til den næste musikalske legestue lørdag den 28. marts. Men børnene husker helt sikkert Mulle, som de skal vække. Og organist ved kirken 39-årige Signe Bech Schnedler husker såmænd også de fleste af børnenes navne, som hun gjorde i lørdags. Det fik en mor til at udtrykke sin store beundring for hendes navnehukommelse.

Man møder bare op. Tilmelding kræves ikke. Medbringende børn i alderen et til fire år, så de derfor er vokset sig for store til babysalmesang i kirken.

- For år tilbage opstod et slags tomrum, fordi børn og mødre var knyttet sammen via babysalmesangen i kirken. Derfor fandt vi på den musikalske legestue, siger Signe Bech Schnedler, da Sjællandske kigger forbi den moderne kirke med den fremragende akustik i den nordlige del af Slagelse.