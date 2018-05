Kirkegængere på to og fem år - de kan sagtens være stille

- De kan sagtens være stille i kirken, ja mange overraskes ligefrem af, at de er så stille unde hele gudstjenesten, men de kan rigtig godt lide at komme i kirke, siger Birthe Englund om friluftsgudstjenestens to yngste deltagere.

- Det er første gang, at vi holder vores udendørs pinsegudstjeneste her. I mange år var vi i mindeparken i Boeslunde, men der skal jo ligesom være nogen til at hjælpe os med det praktiske, og det vidste vi fra vores sommergudstjeneste, at der er her i Rude, siger sognepræst Lise Flindt Hansen til Sjællandske. Sammen med sognepræst Birgitte Willumsen stod hun for gudstjenesten, der også bød på altergang - i bogstaveligste forstand. For der var ikke mulighed for at knæle.