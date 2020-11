Arbejdet er genoptaget bag kirkegårdsmuren efter en uges karantænepause grundet corona for medarbejderne. Foto: Helge Wedel

Kirkegård fri af corona

Alle ti medarbejdere på Korsør Kirkegård er i arbejde igen efter hele sidste uge at være sendt i karantæne, fordi en elev på kirkegården var testet positiv for covid-19.

Et par af medarbejderne mangler endnu svar på deres test nummer to, men Anne Nordam forventer, at også de vil være negative.