Kirke med utæt tag i 48 år

Kobbertaget på Halskov Kirke har været en dyr udfordring og utæt i hele 48 af kirkens 50-årige levetid. Men i 2016 lykkedes det endelig at få det tæt. Derfor kan en tør kirke nu på søndag den 18. februar markerer, at det er præcis 50 år siden, at en mindre udgave af kirken blev taget i brug også på en søndag og i 1968. Det sker med en festgudstjeneste og efterfølgende reception, hvor der samles ind til, at navnet Halskov Kirke kommer til at stå på en stor sten foran kirken.