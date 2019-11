I Skælskør Kirke forsøgte man sig søndag med et alternativ til den traditionelle gudstjeneste. Her blev således i stedet for prædiken sunget musik af blandt andet The Beatles og Jimmi Hendrix. Og formålet var klart: At få flere ind i kirken. Foto: Peter Andersen

Kirke går nye veje: Lokkede nye medlemmer med rock-koncert

Slagelse - 18. november 2019 kl. 11:26 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I kirken taler vi om tro, håb og kærlighed. Og hvorfor skulle rock ikke kunne være en del af det?«

I Skælskør Kirke blev søndagens gudstjeneste indledt med disse ord. Her havde man nemlig valgt at droppe den traditionelle gudstjeneste til fordel for en koncert med musik af blandt andet Jimi Hendrix, The Beatles og Elvis Presley.

Og den utraditionelle gudstjeneste gik netop under navnet »Rock, håb og kærlighed«.

Ønsker at få flere i kirke - Det er arrangeret af vores udvalg, som har til opgave at komme med andre idéer end det almindelige kirke-tilbud. Og her vil vi jo rigtig gerne appellere til nogle af de mennesker, der ikke normalt kommer i kirken, forklarer Bent Påske, der er formand for menighedsrådets aktivitetsudvalg.

Færre og færre danskere bruger sig nemlig af landets kirker. Og i mange år har der været en lille, men nogenlunde konstant nedgang i den procentdel af Danmarks indbyggere, som er medlemmer af folkekirken.

Ifølge Kirkeministeriet var 89,3 procent af befolkningen i 1990 således medlem af folkekirken, mens det tal i 2019 er faldet til 74,7 procent af befolkningen.

Nedgangen forklares af ministeriet med, at næsten 90 procent af dem, der dør, er medlemmer af folkekirken, mens andelen af nyfødte, der bliver døbt og dermed medlemmer af folkekirken, efterhånden er faldet til cirka 60 procent.

En udvikling, man også mærker i Skælskør Kirke, som til de almindelige søndagsgudstjenester har svært ved at fylde alle stolerækkerne ud.

Kirke: Koncert er ikke et kompromis Ifølge Bent Påske handler det også om, at folk er blevet mere oplyste og deraf føler et mindre behov for at have »noget at tro på«, siger han.

- Så om søndagen bliver de hellere hængende ved avisen i stedet for at gå i kirke, forklarer Bent Påske.

Men til søndagens anderledes gudstjeneste mødte over 80 personer op. Og selvom de fleste kom for at høre musikken, gik ingen derfra uden de kristne budskaber.

I løbet af koncerten og mellem hvert musiknummer blev der nemlig også læst op fra både bibelen og et udvalg af kirkens salmetekster.

Selvom kirken tyr til anderledes metoder for at få lokket folk ind i kirken, mener Bent Påske af den grund ikke, at kirken hverken går på kompromis med sig selv eller »sælger ud af værdier«:

- Kirken er til for at samle folk. Og tro og kristendom er ikke isoleret til om søndagen eller i tekster, hvor Gud er beskrevet. Tro og kristendommen er med os, og er alle steder - også i musik, slår Bent Påske fast og uddyber:

- Og det ville jo være så fint, hvis vi kunne få folk til at besøge kirken på andre tidspunkter end kun i julen.