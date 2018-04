Se billedserie - Jeg er lettet, men havde nu også regnet med, at jeg ikke ville blive straffet. Men der havde ikke behøvet at gå en måned, før jeg fik afklaringen, siger Lars Alring, der her ses i sin kiosk foran skærmen med overvågningsbilleder. Foto: Helge Wedel

Kioskejer slipper for straf efter selvtægt - ærgrer sig dog over pengespild

Slagelse - 02. april 2018 kl. 14:53 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er naturligvis lettet, for det har ikke været sjovt at skulle vente en måned på at få afklaret, om politiet nu fandt ud af at bruge reglerne for nødværge rigtigt. Men jeg havde nu heller ikke regnet med, at jeg ville blive straffet for det her.

Det siger den 59-årige Lars Alring, indehaver af kiosken »Spil og Vind« på Halsskovvej 17.

Lige før påske modtog han et brev fra anklagemyndigheden hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi med overskriften »Ingen straffesag mod dem«.

Det hedder i brevet, at anklagemyndigheden har besluttet at opgive sigtelsen mod ham for at have begået legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved den 23. februar i år at have slået en 29-årig mand med et koben, efter at denne have forsøgt at true sig til penge i kiosken ved hjælp af en kniv.

Anklagemyndigheden begrunder beslutningen med, at man ikke forventer, at en domstol vil finde Alring skyldig i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Lars Alring er tidligere bokser og har desuden i en lang årrække været dørmand i blandt andet Næstved og Slagelse.

- Så jeg har såmænd været ude for ting, der var værre end det, siger Alring, som ikke var mange sekunder om at ramme den knivbevæbnede røver i tindingen med kobenet, så han faldt bevidstløs til jorden.

Han undrer sig dog over, at han nogle dage senere blev opsøgt af en mand fra Kriminalforsorgen.

- Han sagde, at han skulle vurdere, hvilken dom jeg var egnet til at få, og det syntes jeg da var underligt på det tidspunkt. Jeg synes, det var spild af tid og spild af penge for os begge to, da jeg jo ikke skal have nogen dom, men det fik mig da til at tvivle på nødværgeparagraffen. Heldigvis gik det dog anderledes, siger Lars Alring, der ikke tidligere er dømt for noget.

Lars Alring har også siden den voldsomme hændelse haft et forsoningsmøde med den 29-årige røver, arrangeret af Kriminalforsorgen.

- Ifølge damen fra Kriminalforsorgen var det noget røveren havde bedt om, og det var nok meget fornuftigt, da både han og jeg jo nok ikke kan undgå at møde hinanden fremover. Jeg kendte ham ikke som sådan i forvejen, men vidste dog godt, hvem han var. Han undskyldte mange gange på mødet, og det har jeg stor respekt for, siger Lars Alring.

