Kim Mejdahl fortalte i Sjællandske i sidste uge om den tragiske historie, der ligger bag hans værk »Ode«. En historie om hans alkoholiserede far, der blev dræbt for otte år siden, og hvordan familien håndterede dette. Du kan finde hele historien om Kim Mejdahl, hans kunst og udstillingen på Kunsthal Charlottenborg på sn.dk. Foto: Mette Kjær Nielsen

Kim Mejdahl modtog årets Solopris

I sidste uge kunne Sjællandske fortælle, at den 28-årige kunstner Kim Mejdahl, der er vokset op i Skælskør, var blevet udvalgt til at deltage i årets Forårsudstilling på Kunsthal Charlottenborg på Nyhavn i København. Forårsudstillingen har i år modtaget 618 ansøgninger, hvoraf en jury har udvalgt 19 kunstnere til at udstille i alt 39 værker. Af dem har Kim Mejdahl to værker med på udstillingen, der blev ferniseret i torsdags.

»Juryens Solopris 2018 går til Kim Mejdahl for hans mod til at lade sin egen personlige historie stå i spidsen for sit arbejde uden at reducere den til ren subjektiv terapi. I »Ode« og »No Ozone« har han skabt to videoværker, som begge har en visuel, følelsesmæssig og kropslig virkning på beskueren. Juryen blev fascineret af dette energifyldte univers, hvis intense personlige udtryk slører grænserne mellem kunst og liv,« står der blandt andet i udtalelsen.