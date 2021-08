Hjelmen skulle sidde sikkert spændt fast - til en træning med ryttere fra Team Rynkeby satte Sjællandskes journalist sig nemlig op på en racercykel for første gang for at teste fællesskabet, alle snakker om. Foto: Mie Neel

Kiksede briller og kropsnær lycra: Er cykelløb i den gode sags tjeneste virkelig for alle?

Ansøgningsrunden til Team Rynkeby, der cykler i den gode sags tjeneste og brander sig på at være »for alle«, er i gang. Men kan alle virkelig være med på velgørenhedsholdet? Sjællandske satte en journalist i sadlen for at teste det.

24. august 2021 Af Fleur Sativa

Folk, der cykler, er irriterende. De fylder på de danske landeveje, mens de fræser rundt og ser dumme ud i deres kropsnære lycra og leger, at de er med i verdens største cykelløb Tour de France. Fordi de ganske enkelt tror, at de er bedre end alle andre.

Eller dét troede jég. For da Niels Urban, der er teamleder for Team Rynkeby Vestsjælland, ringede mig op for at fortælle historien om »fællesskab« og »sammenhold«, besluttede jeg mig for selv at ville teste det:

Er cykelløbet virkelig for alle? Og hvis det er - hvorfor er det så, at det er så fedt?

Drop de fine fornemmelser - Vi træner på torsdag. Der kan du cykle med, hvis du vil. Det bliver en tur på cirka 50 kilometer, lyder det anden gang, jeg snakker i telefon med Niels Urban.

Telefonsamtalen bringer mig til min første - af mange - indrømmelser: Mine tanker kredser så meget om de 50 kilometer og mine egne svedige håndflader, at jeg ikke husker særligt meget mere fra den samtale. Pånær to andre ting:

1. Man bruger ikke underbukser, når man har cykelbukser på.

2. Team Rynkeby har et særligt motto:

- »Alle ud, alle hjem.« Så det skal du nok klare. Vi får dig igennem det, siger Niels Urban, før det går op for mig, at jeg kun ejer en gammel, rusten damecykel. Og at jeg snart skal cykle rundt uden nogen trusser på.

»Sidder brillerne rigtigt?« Før træningen med Team Rynkeby vidste Sjællandskes journalist intet om cykelsport. Foto: Mie Neel

»Hvad spiser man før et cykelløb?« - Hej Lotte. Det er Fleur, journalist på avisen Sjællandske. Jeg har talt med Niels Urban, og han siger, at du er ny »Rynkeby-rytter.«

Niels Urban har sat mig i forbindelse med 45-årige Lotte Sivertsen, der cyklede »Danmark Rundt« for første gang i år. Det har løbet, der er et velgørenhedsløb til fordel for Børnecancerfonden, heddet de sidste to år under coronapandemien. Her har det ikke har været muligt for Team Rynkeby at tage turen til Paris som normalt.

Team Rynkeby-rytter - Lotte Sivertsen,Team Rynkeby-rytter Men før Lotte Siversten iførte sig den velkendte gule cykeluniform, havde hun i mange år dyrket løb med lange løbedistancer. At hun endte i sadlen i stedet for at snøre løbeskoene, skyldtes derfor først og fremmest en tilbagevendende skade i hendes ene fod.

- Det var min fysioterapeut, der anbefalede mig at prøve at cykle, fordi jeg er vild med lange distancer, og så er det ikke nær så hårdt for kroppen at cykle, som det er at løbe, forklarer hun, idet jeg afslører en anden indrømmelse:

Jeg ved intet om at cykle. Hvad spiser man for eksempel før et cykelløb for ikke at gå sukkerkold undervejs?

Google og Lotte har svaret Dagen før, jeg skal træne med Lotte Sivertsen og andre ryttere fra Team Rynkeby ved at cykle helt præcist 52 kilometer, står jeg igen med svedige håndflader. Denne gang med min telefon i hånden for at Google, hvor meget man forbrænder ved at cykle. Det må afgøre, hvor meget ekstra jeg skal huske at spise den dag, tænker jeg.

»En tommelfingerregel til kalorieforbrug ved cykling er 0,33 kalorier pr. kilo kropsvægt pr. kilometer, altså 0,33 x din kropsvægt x antallet af kilometre, du kører,« lyder resultatet af min Google-søgning. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lotte Sivertsen er blevet så glad for cykelsporten - og Team Rynkeby - at hun i god tid har meldt sig til næste år, hvor turen igen går til Paris. Foto: Mie Neel

- Jeg plejer bare at spise normalt i løbet af dagen. Men husk vand - en halv liter plejer at være nok for mig - og så kan det være godt også at have lidt saftevand, forklarer Lotte Sivertsen, da jeg rådfører mig hos hende.

Jeg har lånt en racercykel af en kollega og ender med at fortære en durumrulle til frokost. Med pommes frites og dyppelse til, selvfølgelig. Så er depoterne fyldt op, forestiller jeg mig.

Hjælper hinanden - Du skal ikke være nervøs, vi plejer at være gode til at hjælpe hinanden. Jeg glæder mig til at se dig senere, slutter samtalen med Lotte Sivertsen få timer, før jeg står iført lycra og ligner én af dem, jeg altid har haft mange fordomme om.

Selv kom Lotte Sivertsen cyklende på sin eldrevne dame-cykel, da hun havde søgt om at blive en del af Team Rynkeby og første gang skulle til samtale for at blive optaget på holdet. Hele cykelverdenen var dengang lige så ny for hende, som den er for mig i dag, husker hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lotte Sivertsen (tv.) begyndte at cykle, da hun ikke længere kunne løbe. At cykle er mindre hårdt for kroppen. Så da Sjællandskes journalist endelig hilser på hende, går det op for hende, at Lotte Sivertsen langt fra er den cykeltosse, hun forestillede sig. Foto: Mie Neel

- Jeg havde læst om Team Rynkeby i Sorø Avisen, tror jeg det var. Og så tænkte jeg: »Nå ja, hvorfor ikke?« Det med, at man cykler til fordel for et godt formål, talte rigtig meget til mig, forklarer Lotte Sivertsen, der er mor til to piger.

Team Rynkeby-rytter "(...) velgørenhedsarbejdet er en stor del af det."- Lotte Sivertsen,Team Rynkeby-rytter - Jeg tænker, at alle kan sætte sig ind i, hvor svært det må være at være en familie, hvor der er syge børn. Så velgørenhedsarbejdet er en stor del af det, forklarer hun.

Er man en del af Team Rynkeby, deltager man altså - foruden i selve cykelløbet - jævnligt i forskelligt velgørenhedsarbejde. Og så går der tid med træninger som den tur, jeg cykler med på.

Cykeltosser - eller hvad? Hver gang Lotte Sivertsen ifører sig den gule cykeluniform, er hun med andre ord med til at sætte fokus på børn med kræft.

Men cykelholdet, der drives af Team Rynkeby Fonden og officielt blev stiftet i 2002, startede egentlig med, at 11 cykelryttere cyklede til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Det læser jeg mig frem til i endnu en Google-søgning, og det bekræfter min fordom om, at alle, der ifører sig lycra og cykler rundt på en racercykel, er komplette cykeltosser. Med tryk på »tosser.«

Så nu kommer min tredje indrømmelse: Fordommen holder altså kun lige indtil det sekundt, hvor jeg rækker hånden frem og endelig hilser på Lotte Sivertsen i levende live og ikke kun over en telefonforbindelse.

Hun ligner ikke en cykeltosse. Og det gør resten af holdet - der alle er forskellige i alder, højde og drøjde - heller ikke. Jeg beslutter mig for at spørge ind til det. Artiklen fortsætter efter billederne...

Team Rynkeby Vestsjælland består af cirka 50-54 ryttere og 13 servicefolk. Alle har forskellig alder, baggrund og køn. Foto: Mie Neel

Holdet cykler mod Paris lørdag den 9. juli, og distancen er ca 1.350 km. Foto: Mie Neel

- Frygtede du ikke, at du ville møde en masse cykeltosser, da du meldte dig til et hold som Team Rynkeby?

Lotte Sivertsen griner, før hun finder luft til at svare.

- Jo, og jeg hadede tanken om at skulle have de her briller på, siger hun med henvisning til sine cykelbriller.

- De er jo virkelig kiksede, siger hun og må igen give efter for sin egen latter.

Ikke som til spinning Da jeg har hilst på resten af holdet og fået hjælp til at spænde min cykelhjelm, er vi på vej afsted. Dækkene er tyndere end dem, der sidder på min damecykel, og jeg skal huske, at bremserne sidder på styret og ikke i pedalerne, som jeg er vant til.

Team Rynkeby-rytter - Lotte Sivertsen,Team Rynkeby-rytter Allerede før turen har jeg advaret teamleder Niels Urban om, at jeg måske drejer af undervejs. 52 kilometer er langt. For langt, tænker jeg.

Men da jeg på et tidspunkt spørger, hvor langt vi har cyklet og frygter, at svaret er »fem kilometer«, har jeg allerede overstået de første 13.

På et tidspunkt cykler vi forbi seks dådyr, og det slår mig, at jeg aldrig har været så tæt på skovens dyr før.

- Det er slet ikke, som hvis man sidder i et spinninglokale. Det kan ikke sammenlignes. Her går både tiden og kilometerne hurtigere, fastslår Lotte Sivertsen, da jeg cykler ved siden af hende.

Hendes cykel er gul ligesom hendes uniform, og begge dele er et krav for at være en del af Team Rynkeby. Det er altså ikke helt gratis at være iført gult, mens man gør et godt formål. Artiklen fortsætter efter billedet...

»Alle ud, alle hjem,« er et af Rynkeby-rytternes mottoer, fortæller teamchef Niels Urban (th.) Det blev overholdt, da Sjællandskes journalist cyklede med under en træning. Foto: Mie Neel

Hverken gratis eller givet I 2022 koster det 19.690 kroner at være rytter på Team Rynkeby, står der på cykelholdets officielle hjemmeside. Prisen dækker cykel, cykeltøj, hoteller og mad. Men derudover kan der komme ekstraudgifter på op til 5.000 kroner til vintercykeltøj, cykelsko, cykelbriller, træningsture, færgetransport, ekstra overnatninger samt hjemtransport fra Paris.

Næste år er det nemlig meningen, at holdet cykler, »som de plejer« - og det håber Lotte Sivertsen at opleve.

Derfor har hun søgt om - igen - at blive Team Rynkeby-rytter. For selv om cykelløbet ifølge rytterne »er for alle,« skal man hvert år gennem en ansøgningsproces.

Det sker først og fremmest ved at skrive en motiveret ansøgning, der i år skal afleveres senest den 29. august.

FAKTA Team Rynkeby Vestsjælland består af cirka 50-54 ryttere og 13 servicefolk. Holdet cykler mod Paris lørdag den 9. juli, og distancen er ca 1.350 km.

Deadline for ansøgning på www.team-rynkeby.dk er den 29.august.

Alle kan søge - også hvis man ikke tidligere har cyklet, men blot har viljen til at lære nye mennesker at kende, gøre noget godt for andre og ikke mindst for sig selv, siger teamchef Niels Urban.

Vil man ikke cykle, kan man søge som service.

»Betyder mere« - Jeg synes egentlig, at det er fedt, at man skal søge hvert år, og at ingen er »givet« at være med på holdet på forhånd. Så betyder det også på en måde mere, forklarer Lotte Sivertsen og peger på, at processen også er med til netop at sikre diversitet på holdet. For eksempel er der krav til fordelingen af kvinder og mænd, hvor førstnævnte oftest er en smule underrepræsenteret i bunken af ansøgninger.

Om det er derfor - eller fordi jeg faktisk (imod al forventning) ender med at gennemføre de 52 kilometer på racercykel uden at falde - at jeg til sidst bliver opfordret til selv at søge, er mig endnu uafklaret. Men det bringer mig til min fjerde og sidste indrømmelse: Jeg kunne faktisk godt finde på det.