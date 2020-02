Ketcher-sportsgrene forenes: Snart klar med squash

Squash'en rykker ind på Fabriksvej i Slagelse. Dermed forenes to ketcher-sportsgrene, hvilket vækker glæde hos mangeårig spiller, snart 73-årige Harold Rought, og Lars Lyngholm, der er medindehaver af arenaen.

Slagelse - 06. februar 2020 kl. 09:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To ketcher-sportsgrene under samme tag. Det bliver realiteterne på Fabriksvej i Slagelse, hvor The Padel Club holder til.

Centret, der dagligt frekventeres af spillere i alle aldre - og med alle slags forudsætninger for spillet - får nu også tre squashbaner.

Dermed får, i folkemunde, verdens sundeste sportsgren en opblomstring i Slagelse, hvor interessen for idrætten ellers har været dalende, lige siden man for snart 40 år siden kunne mønstre hundredvis af spillere og medlemmer i den lokale klub. I dag er der langt færre, og mulighederne for at spille er da heller ikke de samme, som de eksempelvis var, da Astro Centret på Skovvejen bød spillere indenfor.

Bedste af det bedste Der bliver ikke sparet på noget som helst. Det siger indehaver af bygningerne, der også huser Belfor Danmark og Musikfabrikken, Lars Lyngholm.

- Vi skal ikke have noget, der ikke holder i længden, så vi kan lige så godt gøre det ordentligt første gang, siger han.

De såkaldte Cortex-baner leveres fra Tyskland, og rent faktisk er ansatte med squash-baner som deres speciale netop nu i gang med at opføre.

Banerne ventes indviet i marts, og der holdes i den forbindelse et åbent hus-arrangement den 8. marts.

Det bliver The Squash Club, der får styringen af medlemmer, mens det samtidig - som det er tilfældet med padel-tennis - vil være muligt at købe sig ind, hvis det bare er for en enkelt gang.

Medlemskab for voksne over 25 år vil koste 2400 kroner årligt, 1200 for unge imellem 13 og 24 år, mens børn under 13 får et medlemskab for 400 kroner pr. år.

Ifølge briten Harold Rought, som har boet i Danmark siden 1968, er det godt nyt. Ifølge squash-spilleren, der er medstifter af foreningen sammen med flere øvrige aktører, har vundet adskillige turneringer og spillet siden niårs-alderen.

- Det er sådan et sted, vi har manglet i mange år. Det har ikke været så let at spille squash, siger formanden med henvisning til, at det ikke ligefrem vrimler med muligheder for at svinge sin ketcher i dag.