Keramikfestival under nye former

Onsdag den 14. juli bliver Skælskør igen omdrejningspunkt for Skælskør Keramikfestival. I år i en let forandret udgave, da corona også her er en uundgåelig medspiller.

02. juni 2021
Af Solveig Hansen

Endnu en gang valfarter keramikere snart fra hele landet til Skælskør for at være en del af byens årlige keramikfestival. Det sker onsdag den 14. juli, hvor 71 keramikere hver især vil stille op med en salgsbod på enten parkeringspladsen ved Skælskør Bibliotek eller på plænen ved havnen.

- Vi har valgt at dele festivalen op i to områder i år på grund af restriktionerne om forsamlingsforbud, siger Mia Hedegaard Jensen. Hun er koordinator og daglig leder i Kunsterlavet KIT, der sammen med flere keramikere i lavet står bag Skælskør Keramikfestival.

Festivalen er i corona-øjemed at sammenligne med et marked, og derfor hedder begrænsningen maksimalt 500 gæster på ét og samme sted ad gangen.

Nødvendigt med billet De to områder gør det muligt som udgangspunkt at fordoble det antal, og samtidig vil det i år være nødvendigt at købe billet til festivalen på forhånd, så det er muligt for arrangørerne at holde styr på, hvor mange gæster, der er inde på de to respektive områder ad gangen. Af samme grund er de udbudte billetter til en stykpris af 30 kroner hver gældende i et spænd på to timer.

- Det betyder ikke, at man ikke gerne må deltage i festivalen i længere tid, da alle gerne må købe flere billetter, men tanken bag er, at give så mange som muligt chance for at opleve festivalen, siger Cecilie Dige, der er en af de lokale keramikkere bag festivalen.

Køb kun efter behov Hun opfordrer derfor også til, at man ikke køber flere billetter, end man faktisk forventer, at man vil bruge på dagen. En høflig henstilling der ifølge Cecilie Dige samtidig gør, at man er med til at give plads til andre, der også gerne vil deltage i festivalen.

- Vi så selvfølgelig helst, at alle bare kunne komme og gå, som de plejer, men det er ikke en mulighed i år, og på den her måde bliver det trods alt muligt for os at holde festivalen, selv om det bliver på andre vilkår, siger Cecilie Dige.

Dyre foranstaltninger Pengene fra billetsalget kommer til at gå i et med de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som corona fordrer. For eksempel skal begge festivalområder indhegnes, og arrangørerne har hyret professionelle folk til at kontrollere billetter ved indgangen, så man er sikker på en hurtig og smidig gennemgang. Og ekstra rengøring kommer arrangørerne heller ikke uden om.

Da de to festivalområder, der går under navnene område 1 og område 2, er under åben himmel vil der ikke her være krav om hverken coronapas eller negativ test.

Det vil der derimod være de steder rundt om i byen, hvor der i forbindelse med festivalen vil være udstillinger indendørs.

Magt og forfald Det gælder blandt andet på det tidligere rådhus på Gammeltorv, hvor en gruppe, der kalder sig Nordsjællands Keramikkere, vil udstille ud fra temaet: Magt og forfald. En udstilling, som keramikere er blevet inspireret til ved et tidligere besøg i Skælskør, og som taler direkte ind i rådhusets egen skæbne.

Mundbind og coronapas er også gældende ved den udstilling i KIT´s egne lokaler i Algade, hvor keramiker Signe Bailey vil udstille.

Men byen vil også byde på udendørs udstillinger som for eksempel på Svanetorvet og på Nytorv. På Svanetorvet vil det være Cecilie Dige selv, der vil lave en humoristisk udstilling, hvor grønne frøer er den røde snor.

Kreative workshops Et fast indslag på festivalen er den populære workshop, hvor alle har mulighed for at skabe deres egen chaussesten, og den bliver publikum ikke snydt for i år - blot skal man her sikre sig en ganske gratis adgangsbillet på forhånd. Det gælder også de livedemonstrationer, som vil foregå i løbet af dagen på plænen, og hvor keramikkerne Christian Glahn og Bjarne Puggaard vil vise, hvad de kan indenfor forskellige drejeteknikker og frihåndsdrejning.

- Publikum kan være helt trygge ved at deltage i dette års keramikfestival, og vi har indtil videre kun oplevet positiv opbakning i forhold til at holde festivalen, siger Cecilie Dige, der nævner, at ingen for eksempel kommer til at bruge de samme redskaber ved workshoppen med chaussesten.

Billetter til festivalen og mere information kan man finde på hjemmesiden www.keramikfestival.dk