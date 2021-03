Se billedserie Koordinator for Skælskør Keramikfestival, Mia Hedegaard, er i fuld gang med planlægningen af årets festival, som arrangørgruppen bag sætter sin lid til både kan og skal finde sted til sommer.

Keramikfestival satser på at være tilbage til sommer

Om omtrent fem måneder inviterer Skælskør til Keramikfestival for sjette gang. Arrangørgruppen bag festivalen både håber og tror på, at det nok skal kunne lykkes, og det samme gør de 70 keramikkere, der allerede har tilmeldt sig som udstillere.

I 2015 stiftede Skælskør for første gang bekendtskab med byens egen Keramikfestival.

Det skete onsdag den 15. juli 2015, og omdrejningspunktet var en festival i keramikkens tegn, og allerede inden den første festival blev afviklet, var håbet fra arrangørernes side, at festivalen skulle blive en så stor succes, at den var en gentagelse værd år efter år.

Og keramikken har vist sig at holde vand, for med undtagelse af år 2020, hvor corona ændrede på næsten alle planer, så er Keramikfestivalen til sommer klar igen, for hvad der i år derfor bliver sjette gang med masser af keramik på en forhåbentlig solrig onsdag i uge 28.

Fleksibel planlægning Hos arrangørerne er man helt bevidst om covid-19, og at festivalen derfor kræver en fleksibel planlægning.

-Vi planlægger helt klart ud fra troen på, at det kan lade sig gøre at holde en sikker og god Keramikfestival i Skælskør - vi kan simpelthen ikke lade være. Vi arbejder med flere tiltag som ensrettede gader og et større areal for pladsen, fortæller Mia Hedegaard. Hun er koordinator for Keramikfestivalen og en del af festivalens arrangørgruppe, der ydermere består af keramikerne Gerda Østergaard, Cecilie Dige, Nelly Gaskin, Lene Hansen, Gitte Nurup samt Christian Glahn.

Og tilsyneladende er der andre end arrangørerne selv, der tror og håber på en festival til sommer, da alle stadepladser allerede er besat. Det betyder, at 70 keramikere har meldt sig til at deltage, og det er vel at mærke keramikkere fra nær og fjern.

Stor glæde Selvom covid-19 fortsat giver anledning til bekymringer omkring sommerens arrangementer, er glæden stor i baglandet hos Keramikfestivalen, dels over interessen fra de mange keramikkere, der allerede har tilmeldt sig og dels over det tilskud på i år 50.000 kroner fra Slagelse Kommune, der sammen med et beløb, der er blevet overført fra 2020, gør det muligt at afholde festivalen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Slagelse Kommune på den måde støtter op om festivalen. Det betyder, at vi kan planlægge en festival med spændende aktiviteter, samtidig med at vi har mulighed for at overholde de covid-19 restriktioner, der måtte være på det tidspunkt, siger Mia Hedegaard.

Der er altså masser at glæde sig over - og til, både for publikum og for arrangørerne af Skælskør Keramikfestival, der med iver ser frem til den 14. juli hvor der skal vises keramik frem på kajen og i resten af byen.