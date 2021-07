71 keramikere deltager i dette års festival, som foregår to forskellige steder ved havnen samt flere steder i byen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Keramik samler 4000 mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Keramik samler 4000 mennesker

75 procent af billetterne til årets keramikfestival i Skælskør er solgt på forhånd. Der bliver også mulighed for at købe billetter på dagen.

Slagelse - 13. juli 2021 kl. 11:11 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Når der onsdag igen er festival med 71 keramikere ved Skælskør Bibliotek og på plænen ved havnen, der det alt i alt ud til, at festivalen vil samle godt 4000 mennesker.

Det er cirka halvdelen af, hvad festivalen samler under normale omstændigheder.

I år er der for første gang indført billetsalg på forhånd for at holde styr på, hvor mange, der er inde på de to udstillingsområder ad gangen samt for eventuelt at kunne smitteopspore.

Corona-restriktionerne, der sidestiller festivalen med et marked, betyder, at der højst må være 500 mennesker på samme tid. Og de ekstra udgifter på grund af corona-foranstaltningerne bliver dækket ind via salget af billetter.

- Folk hungrer - Billetsalget er gået forrygende. Godt 75 procent af billetterne er solgt på forhånd, men der bliver formodentlig restbilletter til salg på dagen. Normalt er det godt at have udsolgt, men her er det meget godt at kunne imødekomme dem, der kommer kørende på dagen, siger festivalens koordinator, Mia Hedegaard Jensen, og konstaterer, at folk stadigvæk hungrer efter at komme ud og opleve noget.

Hun gør desuden opmærksom på, at der bliver aktiviteter flere steder i byen, så det er ikke kun på de to store udstillingssteder, gæsterne kan få stillet keramik-sulten.

Der bliver blandt andet keramikudstilling i det gamle rådhus på Gammeltorv, i KIT's lokaler på Algade, på Svanetorvet og på Nytorv.

De steder, hvor det foregår indendørs, skal man vise coronapas ved indgangen, mens det ikke er tilfældet under åben himmel.

Der er mulighed for at blive testet på skolen hele dagen.