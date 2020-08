Se billedserie Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Kenneth blev medlem af Klub 100 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kenneth blev medlem af Klub 100

Han erkender selv, at han ikke er så god til at stå op om morgenen. Men op kom Kenneth Sommer søndag, hvorefter han gennemførte sit maraton nummer 100 i fin stil.

Slagelse - 03. august 2020 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tjørnevænget i Korsør kort før klokken 12 søndag. Den røde løber er rullet ud, og foran nummer 32 står en gruppe motionsløbere og spejder ned ad vejen.

- Han skulle være her nu, siger en af de maratonløbere, som allerede er kommet i mål.

Hovedpersonen, som alle venter på, er Kenneth Sommer, som denne dag skal have sin adgangsbillet til »Klub 100« - den eksklusive løbeklub, hvis adgang ikke kan købes for penge.

Det koster derimod masser af vilje og sved - for ikke at glemme de 4220 kilometer, som først skal tilbagelægges på to ben.

Pludselig kunne han skimtes for enden af vejen, hvor han nærmest svævede hen over asfalten i selskab med flere andre maratonløbere.

I samme øjeblik, han nåede målstregen, blev han mødt af en mur af klapsalver, konfetti og champagne.

- Pas på, han ikke får noget i håret, bemærkede en munter sjæl.

Kenneth selv var ét stor smil, og bevægelsen i hans ansigt var tydelig.

- Tillykke, min skat, sagde hans kæreste - og kommende kone - Camilla, mens hun gav ham et ordentligt knus.

Løbetrøjen var gennemblødt af sved og champagne, men Camilla er tydeligvis vant til lidt af hvert.

Champagnen er måske ikke hverdagskost, medmindre dagen er speciel. Og det var den denne dag, hvor tiden på 4.26.20 ikke var afgørende.

Hvil ikke for længe Da hovedpersonen havde sundet sig lidt og fået en tør trøje på, fulgte en lille seance i baghaven, hvor næstformanden for Klub 100, David Bredo, ønskede Kenneth velkommen i det gode selskab.

- Det her er blot adgangsbilletten. Du får først stjernerne ved løb nummer 200, så hvil ikke for længe, lød det fra næstformanden, der med sine 675 gennemførte maratonløb nok ved, hvad han snakker om.

- Tillykke med dit løb nr. 100, Kenneth - nu med ret til at bære rygmærke, smilede han.

Stærke følelser Så blev det Kenneths tur til selv at sige et par ord, og han kæmpede en brav kamp for ikke at blive overvældet af følelserne.

Endorfinerne rasede stadig i kroppen efter kulminationen af fire års kamp for at nå i mål.

- Det er en kæmpe forløsning, sagde han og takkede alle sine løbekammerater, der kvitterede med klapsalver og vidende smil.

Alle maratonløbere kender fornemmelsen af at overvinde sig selv og de stærke følelser, der helt naturligt følger med.

- Det er lige før, den største udfordring for mig har været at stå op om morgenen, for jeg er bare ikke noget morgenmenneske, indrømmede Kenneth.

- En særlig tak til min familie for al den opbakning, jeg har fået på vejen - og så selvfølgelig til Camilla, som jeg skal giftes med den 19. september, sagde han.

- Det er da godt, du stadig kan huske dato'en, lød det muntert fra hans kommende kone, der kvitterede med en ordentlig krammer.

Herefter var der dømt hygge i baghaven, hvor de fælles anstrengelser hurtigt blev erstattet af smittende glæde og fællesskab, mens løberne fyldte depoterne med væske, is og kebab.

Kenneth selv satte sig ned i en stol, mens han stille og roligt kom ned fra en både fysisk og psykisk rutchetur.