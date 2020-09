TV-kokkene Gorm Wisweh og Micki Cheng besøgte mandag i sidste uge en 6. klasse fra Landgrav Friskole. Her blev blandt andet lavet rabarbertrifli. PR-foto.

Kendte TV-kokke tog en 6. klasse med i køkkenet

En 6. klasse fra Landsgrav Friskole fik en særlig oplevelse, da de i sidste uge fik besøg af TV-kokkene Gorm Wisweh og Micki Cheng. Besøget var en del af en præmie, idet eleverne sidste år vandt en national kokkekokurrence med de to som dommere.

Slagelse - 29. september 2020 kl. 13:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Potter og pander var begge i fuld sving, da en 6. klasse fra Landsgrav Friskole i Slagelse i sidste uge åbnede skolekøkkenet.

Mandag fik eleverne nemlig besøg af TV-kokkene Gorm Wisweh og Micki Cheng, der sammen med klassen lavede blandt andet pizza og rabarbertrifli samt såkaldte »oksedeller« og »power-suppe«.

Anledningen var, at klassen sidste år vandt GoCook Smagekassens nationale kokkekonkurrence for skoleklasser i hele landet, hvor de to kokke var dommere. Det skriver Coop og GoCook i en pressemeddelelse.

- Jeg er så stolt af ungerne og deres nysgerrighed og mod, lyder det i rosende vendinger fra Rikke Demant Olsen, der er madkundskabslærer på Landsgrav Friskole og til daglig underviser vinderklassen.

Imponerede dommere Opgaven i den nationale kokkekurrence, som eleverne sidste år løb med sejren i, var at eksperimentere med klimavenlige retter for derefter at poste billeder af retterne på Instagram med hashtagget »gocookklima«.

Og her lykkedes det eleverne fra klassen i Slagelse at lave billeder og videoer, som faldt i dommernes smag. Artiklen fortsætter efter billedet...

De to erfarne kokke er imponerede over elevernes madkundskaber, og efter tid i køkkenet blev dagens menu derfor nydt i solen ved et langbord. PR-foto.



- Ungerne var simpelthen så seje. Deres videoer viste, at de havde godt styr på foldeteknikken på de klimavenlige forårsruller, de lavede. Og det kan ellers være en udfordring for selv erfarne kokke, siger Micki Cheng, der sammen med Gorm Wisweh udvalgte vinderne.

Ifølge sidstnævnte var eleverne ikke bange for at eksperimentere med blandt andet forskellige former for plantefars, da de skulle lave såkaldte »veggie-sliders«:

Kreativt og klimavenligt - De var super kreative og fik virkelig vist, hvordan man kan tage almindelige livretter og gøre dem klimavenlige, forklarer Gorm Wisweh, der er kendt for sin kærlighed til pizza som manden bag »Gorm's Pizza«.

Både Gorm Wisweh og Micki Cheng er ved siden af deres kokke-karrierer ambassadører for GoCook.

Det er Coop, der står bag GoCook Smagekassen, som er Danmarks største skoleaktivitet med flere end 150.000 deltagende elever fra hele landet. Skoleklasserne får her en gratis kasse med råvarer og undervisningsmateriale og skal herefter eksperimentere med opskrifter og ingredienser.

Sidste år var temaet for Smagekassen »klimavenlige livretter«.