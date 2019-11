På lørdag inviterer Slagelse Kommune, Naturstyrelsen, TV2 Vejret og Growing Tree Network Foundation alle interesserede til at plante træer i Nordskoven i Slagelse. Her deltager også den danske vejrvært, Peter Tanev.

Send til din ven. X Artiklen: Kendt vejrvært skal være med til at plante over 1500 træer for klimaets skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt vejrvært skal være med til at plante over 1500 træer for klimaets skyld

Slagelse - 05. november 2019 kl. 12:25 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 1500 træer skal plantes, når Slagelse Kommune, Naturstyrelsen, TV2 Vejret og Growing Tree Network Foundation nu på lørdag den 9. november fra klokken 12 til klokken 14 inviterer alle interesserede forbi Nordskoven i Slagelse.

Her vil også den danske vejrvært, Peter Tanev, deltage. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Penge fra indsamling

Nordskoven har nemlig fået penge til at plante i alt 15 hektar såkaldt folkeskov efter det store indsamlingsshow »Danmark Planter træer«. Og nu skal de første træer plantes.

- Vi er rigtig begejstrede for at være med i dette fantastiske projekt. Det er glædeligt, at de nye træer bliver en del af vores bynære skov her i Slagelse, og vi lover at tage os godt af dem. Samtidig vil vi naturligvis gerne gøre noget godt for klimaet, og det er en vigtig del af projektet, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) ifølge pressemeddelelsen.

TV2 Vejret vil desuden løbende bruge Nordskoven i deres udsendelser til dækning af klima og natur henover de næste år, og dermed vil seere fra hele landet få mulighed for at følge den lokale skovs udvikling.

Nemmere adgang til naturoplevelser

Men særligt for Slagelse-borgere er der noget at glæde sig over, når de mange nye træer er sat i jorden. Det mener skovvrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.

- Den nye bynære skov betyder, at borgere i og omkring Slagelse får endnu nemmere adgang til naturoplevelser. Vi er glade for »Danmark Planter Træer« -initiativet og glæder os til, at folk på lørdag kommer for selv at plante træer for de indsamlede penge, siger han ifølge pressemeddelelse.

Træerne skal plantes i Nordskoven på et stykke jord ved siden af adressen Stenagervej 2 - tæt på hundeskoven. Alle er velkomne til at deltage.