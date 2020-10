Kendt tøjforretning flytter efter 22 år

Sådan siger Thomas Eilersen, ejer af herretøjsbutikken DissinG i Vestsjællandscentret i Slagelse, som mandag åbnede i helt ny udgave lige over for KokAmok i Vestsjællandscentret efter 22 år på førstesalen. I lidt rå New Yorker-stil med traller og sorte profiler og en indretning, hvor der virkelig er lagt op til forkælelse af kunderne. Blandt andet med et hyggeligt sofahjørne, hvor familien kan slå sig ned mens far prøver tøj, og en bar med både kaffemaskine og vinkøleskab.