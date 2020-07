Se billedserie Tage Sørensen har i mange år stået på de skrå brædder på Krabasken og spillet/sunget et hav af roller. På væggen ses plakater fra nogle af de mange forestillinger, han har været med i gennem tiden. Foto: KIM BRANDT

Kendt teatermand udgiver CD

Slagelse - 21. juli 2020 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har blandt andet optrådt som Tina Turner og Kim Larsen, han har optrådt utallige gange i Krabasken - og så banker hans hjerte for musicals og de helt store ballader. Lige nu er Tage Sørensen, 72, aktuel med en ny CD med titlen »Face the music«.

Der er 20 numre på CD'en, og musikvalget er meget bredt. Fra »This is my life« med Kim Larsen til klassikere som »House of the rising sun«. Der er også blevet plads til enkelte musical-numre og flere nyere sange.

- Det er den slags musik, som jeg selv ville sætte på CD-afspilleren. Musik, som jeg holder meget af, og som jeg har prøvet at sætte mit eget præg på, siger han.

Private picnic-koncerter Vi mødes mandag formiddag i privaten på Parkvej - lige overfor Slagelse Lystanlæg, hvor der har være noget stille i år grundet corona-balladen.

- Vi plejer jo at nyde Picnic-koncerterne, men det blev så ikke til noget i år. Derfor har vi selv lavet vores egen mini-udgave, fortæller han.

I en pragtfuld »oase« af en lukket have har Tage og fru Anne Merete de sidste par onsdage arrangeret en sammenkomst med gode venner, hvor medbragt mad, vin og musikalsk hygge går op i en højere enhed.

- Faktisk holder jeg en slags »release-party« for min nye CD onsdag aften, fortæller han.

En gruppe gode venner og bekendte dukker op, og så vil Tage Sørensen give nogle smagsprøver fra den nye CD.

En forandret verden Det er syv år siden, Tage Sørensen sidst har udgivet en CD, og han i flere år puslet med planer om at få en ny på gaden. Mens alle offentlige arrangementer har været aflyst de sidste fire måneder, har Tage blandt andet brugt tiden på at finpudse numrene, som nu er blevet til den nye CD.

- Min sidste offentlige optræden var jo i Slagelse Musikhus den 11. marts - samme aften, hvor Danmark lukkede ned, fortæller han.

Det var i forbindelse med Rotary-klubbernes traditionelle forårskoncert - og efter den var verden forandret:

- Det var helt surrealistisk at komme udenfor den aften efter klokken 22. Man kunne mærke, at nu var der sket noget, som ville få store konsekvenser for rigtig mange mennesker, siger han.

Kræver disciplin at blive helt færdig For Tage blev nedlukningen af landet i stedet startskuddet til at få gjort CD-projektet færdigt.

- Hvis man ikke sætter en deadline for det, så kan man jo blive ved og ved med at lave det om. Ændre lidt hist og pist, indsynge en ekstra vokal eller ændre arrangementet en lille smule. Og mens det skam også er hyggeligt nok, så kræver det altså disciplin at få det gjort helt færdigt, fastslår han.

Og nu er det lykkedes.

- Musik kan noget helt specielt. Sætte en stemning, skabe en masse følelser og få minderne til at stå klart. Uanset om det er en stille ballade eller en glad pop-melodi, så bliver man jo rørt af musikken. Jeg elsker at synge, og det håber jeg, at andre også kan høre på mine fortolkninger på den nye CD, slutter Tage Sørensen.