Jane Dahl, der til daglig arbejder som center marketing manager i VestsjællandsCentret stiller nu op til byrådet for De Konservative. Foto: Evan

Send til din ven. X Artiklen: Kendt som Vestsjællandscentrets ansigt udadtil: Nu stiller hun op til byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kendt som Vestsjællandscentrets ansigt udadtil: Nu stiller hun op til byrådet

Jane Dahl, der for mange er et velkendt talerør for Vestsjællandscentret, stiller op for De Konservative som kandidat til byrådet, fordi hun »både kan og vil tænke ud af boksen«.

Slagelse - 18. januar 2021 kl. 09:44 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Om blot ti måneder står den igen på både kommunal- og regionsvalg - nærmere bestemt tirsdag den 16. november. Derfor er der allerede nu travlhed bag kulissen i de fleste politiske partier. Og hvor nogle politiske kandidater ser det kommende valg som en mulighed for at trække sig, ser andre det som en mulighed for at melde sig under de politiske faner for selv at være med til at gøre en forskel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger