Gæsterne er udeblevet på grund af corona-virus, så Michael og Tina Bernburg har måttet afskedige fem ansatte tjenere og kokke. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kendt restaurant må afskedige og kun levere ud af huset

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 09:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med at sidde og nyde maden på Restaurant Solsikken i Skælskør med god udsigt over vandet. I hvert fald for en tid på grund af coronavirus.

- Vi lukker restauranten og går over til kun at have åben hver dag for madudbringning fra klokken 11-13, fortæller Michael Bernburg, der siden 2005 har drevet restauranten sammen med sin kone Tina.

Årsagen til lukningen er for få gæster.

- Der kommer simpelthen ingen på grund af frygten for Corona-virus. Bare her i weekenden fik vi aflysninger fra 12 selskaber, oplyser Michael Bernburg.

Fraværet af gæster har betydet, at man har måttet afskedige fem ansatte kokke og tjenere. Så nu er der kun ansat en enkelt kok på deltid og en chauffør til at bringe mad ud.

Denne har til gengæld fået mere at lave, for der er en vækst i antallet af folk, der gerne vil have maden bragt.

I forvejen udbringer man mad til ikke mindst en del pensionister, og det skrues der nu op for med en udvalgt ret, som vil blive slået op på Facebook.

Solsikken skriver på sit opslag på www.bykontoret.dk, at man hver dag har dagens ret, som enten kan afhentes eller leveres.

- Vi anbefaler, at du bestiller to dage før, så du kan være sikker på at få den ret, der ønskes. Oversigten kan ses på vores hjemmeside under pensionist mad https://solsikken.nu/pensionist-mad-dagens-ret/, står der blandt andet at læse.

Ved afhentning af dagens ret er prisen 50 kroner. Ved levering inden for byskiltet 60 kroner. Der levereres kun indenfor byskiltet.

Ved levering vil maden blive leveret inden klokken 15.00. Maden er klar til opvarmning i enten mikroovn eller ovn.

- Du/I kan også komme med på vores pensionistrute, så vil maden være varm, samt blive leveret på tallerken. Vi tager tallerkenen med gangen efter, så du slipper for opvasken. Maden vil blive leveret mellem kl. 10.30 og 12.30. Det afhænger af din bopæl, står der at læse på opslaget.