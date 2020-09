Kendt køkkenchef står for menuen: Nu genåbner Butcha

Det sker efter en coronanedlukning, hvor ventetiden ikke just er blevet brugt på at glæde sig til repertoiret af kød i buffeten, som ellers var den, stedet tidligere har slået sig op på.

Han skiftede for nylig titlen som mesterkok på Hotel Marienlyst i Nordsjælland ud med jobbet som køkkenchef for hele tre restauranter i ZOO, heriblandt Bistro panpan. Og nu gælder det altså Slagelse.

- Vi ser frem til at åbne og nu med et helt nyt koncept, hvor vi fornyer menukortet. Det er sådan en restaurant, der er brug for i Slagelse, siger indehaver Onur Isbilen, der tilføjer, at ejerkredsen har lært noget af coronakrisen.

Hvad der i fremtiden skal pirre smagsløgene, er blandt andet scampirejer, krabbe, laks og cæsar-salat. Dette er blot et udpluk af forretterne, der flankeres af en række hovedretter og desserter, som ifølge indehaverne og køkkenchefen nok skal få mundene til at løbe i vand.

Gris, grillet laks, oksespidsbryst, ribeyes og mørbrad på stribe er derudover at finde under hovedretter - ud over flere andre retter - mens der vil være børnemenuer plus sovse og alskens desserter at vælge imellem.