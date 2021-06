Se billedserie Flammen flytter ind i lokaler her i Bredegade 3. Foto: Carsten Lysdal

Kendt for kød og grillbuffet: Her åbner stor restaurantkæde

Håndværkere er allerede i fuld sving med moderniseringen i Slagelse, hvor den så velkendte grillbuffetkæde Flammen rykker ind til september. Der skal ansættes op til 70 medarbejdere.

Slagelse - 25. juni 2021

Den danske, familieejede restaurant Flammen vil til efteråret kunne sætte endnu flere knappenåle på landkortet.

Den 9. september åbner kæden nemlig endnu en restaurant. Denne gang i Slagelse i Bredegade 3, som for længe siden dannede ramme om Banken for Slagelse og Omegn og indtil for ganske nylig husede den nu konkursramte Asia Restaurant.

- Vi har glædet os til at få Slagelse med, fordi vi egentlig ikke er repræsenteret netop i det vestsjællandske område, siger direktør Piet Klein, der i forvejen driver 16 restauranter, hvoraf den ene befinder sig i Hamborg.

De øvrige byder hver dag hundredvis af spisegæster velkommen i primært Jylland, men også på Sjælland, hvor der indtil videre er fem restauranter, herunder i Næstved. To mere er på vej, eksempelvis i Hillerød, som åbner senere til oktober.

Nu udvider Flammen imidlertid, hvilket sker som led i en større vækststrategi, hvor en række fremtidige nøglebyer - heriblandt Slagelse og 11 andre - er nævnt.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes. Vi har for eksempel kigget ved Bilka og i Vestsjællandscentret, og hver gang det er blevet opsnappet, har vi oplevet en meget stor interesse. Så det er klart, at Slagelse synes at have den størrelse og det opland, der skal til for, at vi vil investere netop her. Vores koncept kan heller ikke holde til, hvis der ikke er et flow i gæsterne, siger direktøren, som ikke vil ud med en nøjagtig pris på investeringen.

- Men det er ikke tusinder, men millioner af kroner, vi snakker om, lyder det dog.

Plads til hundredvis plus et tocifret antal ansatte

Den sønderjyske familie Rosenfeldt Sunddal, der startede konceptet med en restaurant i Kolding i 2009, åbnede egentlig en købmandsbutik i den lille by Fole. Den blev til en kro, og som tiden gik, fik indehaverne endnu mere blod på tanden.

Og hvad der engang egentlig var drømmen om en grillbuffet, har i dag udviklet sig til et mættende familiekoncept i form af Flammen, som ifølge Piet Klein får brug for en masse nye hænder, når dørene slås op i Slagelse til september.

Mere præcist skal der ansættes mellem 40 og 70 nye medarbejdere i form af chefer, køkkenfolk, opvaskere, tjenere og meget mere.

- Vi mangler dem, så vi hører meget gerne fra interesserede, der vil være en del af vores koncept, siger han.

Bygningen står ejendomsselskabet Atlantia for, og indehaver Jacob Vestergaard glæder sig over, at det hele er faldet på plads.

Større makeover Hvad der primært tager tid i skrivende stund - og derfor også koster en masse penge - er istandsættelsen. Bygningen bliver naturligvis stående, men indenfor er håndværkere i gang med en større overhaling.

Indgangspartiet skal bygges om, ligesom andet indmad får en kærlig hånd. En del af køkkenet får lov at blive, om end der skal flere nye ovne til.

- Samtidig skal der etableres udsugning, der virker. Som i alle andre restauranter får vi en grill ind i lokalet. At håndværkerne allerede er i gang, siger også noget om omfanget, siger Piet Klein, der glæder sig til at byde gæster indenfor til tre forskellige koncepter på Flammen.

Der er nemlig dels den traditionelle menu med buffet om eksempelvis aftenen med alskens typer af kød, 50 forskellige salater i salatbaren og lignende, dels en brunch samt takeaway-konceptet, hvortil der også vil blive dedikeret nogle parkeringspladser.

Der bliver i øjeblikket revet ned indenfor. Senere begynder opbygningen af rammerne. Foto: Carsten Lysdal

Øvrige gæster ventes at måtte parkere i Rosengården, bag restauranten og andre steder tæt på.

- Det er noget af det, vi har kigget efter. Det er vigtigt, at vores gæster kan parkere et sted. Det er ofte hele familier og flere generationer, der kommer til os, og det er en del af oplevelsen, at man ikke behøver gå så langt, siger direktøren.

Det er ikke helt sikkert, hvor mange siddepladser der bliver tale om. I hvert fald et par hundrede, anslår Piet Klein imidlertid.

Win-win Ifølge erhvervschef Per B. Madsen, Slagelse Erhvervscenter, er det positivt, at Flammen nu flytter til byen. Det er godt for både restauranten og Slagelse by.

- Vi har stadig en stærk detailhandel, ligesom vi har et stort center i form af Vestsjællandscentret, så vi har en masse tilbud. Det være sig også kulturelt. Vi er generelt utroligt begunstigede i Slagelse, og de vælger jo byen af flere årsager. Vi hører til i den tunge ende, når vi taler om potentiale og beliggenhed, mener Per B. Madsen, der da også betragter restauranten som en magnet.

- Folk kører gerne langt for at komme på sådan en restaurant, og de, der normalt ikke handler i Slagelse, går måske en tur i byen, hvor vi har så meget andet at byde på. Det skaber en kundestrøm, der i den grad er til gavn for vores erhvervsdrivende, siger Per B. Madsen, som byder Flammen velkommen med et smil.

- Vi har en flot by, og bykernen bliver pænere og pænere, i takt med at der bliver gjort mere ved eksempelvis torvene. Det, der allerede er blevet gjort fra kommunens side, fortjener stor ros, mener han. Ønsker du et job hos Flammen, kan area manager Thomas Krohn kontaktes på tlf. 20932259.