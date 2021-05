Se billedserie De første dele af den tidligere Korsør Margarinefabrik og efterfølgende Pakko Tryk er bygget i 1906. Hele det store fabrikskompleks, der er fuldt udlejet, er udbudt til salg for 11.9 mio. kroner. Foto: Helge Wedel

Kendt fabrik er steget i pris efter kommunen afviste at købe den

Den tidligere Korsør Margarinefabrik og Pakko Tryk på Halsskovvej er udbudt til salg for 11.9 mio. kr., efter kommunen afviste at købe den for 10 mio. kr. Det store fabriksområde er med 14 lejere stort set fuldt udlejet.

06. maj 2021

For nylig afviste økonomiudvalget på et lukket punkt at købe det store fabriksområde på Halsskovvej kendt af de fleste som Pakko Tryk eller tidligere Korsør Margarinefabrik for 10 mio. kroner. Et køb angiveligt begrundet i, at kommunen efterfølgende kunne udvikle fabriksområdet til nye boligområder. Men politikerne sagde nej.

