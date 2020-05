Kendt ansigt vært for »Sofabanko«: Skal få folk ud at shoppe fra på mandag

Micki Cheng, der er kendt fra Den Store Bagedyst, skal fungere som vært, når Slagelses erhvervsforening, Business Slagelse, inviterer borgere til Sofabanko.

Micki Cheng fra Den Store Bagedyst er vært, når »Sofabanko« på søndag afholdes af Business Slagelse. Modsat navnet skal det få endnu flere borgere op af sofaen og ud at shoppe, når for eksempel storcentre fra på mandag igen kan åbne.

Slagelse - 09. maj 2020 kl. 09:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Spil med - så du kan forkæle dig selv eller andre bagefter«

Sådan lyder opfordringen fra Slagelses city- og erhvervsforening, Business Slagelse, som nu på søndag inviterer til såkaldt Sofabanko.

Og det er præcis, hvad det lyder som.

Hjemmefra sofaen kan borgere nemlig med udprintede bankoplader i hånden spille med, når Micki Cheng, der er kendt fra Den Store Bagedyst, udråber vindere af blandt andet gavekort til butikker i Slagelse Kommune.

Idéen er opstået på baggrund af et lignende koncept i en anden kommune, oplyser erhvervsforeningen.

En hjælp til butikker - Det her coronavirus sætter lidt en begrænsing på, hvad vi kan lave af initiativer som erhvervsforening. Men kan jo godt sidde hjemme i stuerne og have det sjovt sammen på behørig afstand med en bankoplade i hånden, forklarer Helle S. Madsen, der er eventkoordinator i Business Slagelse.

Men når der først er blevet råbt "banko", håber erhvervsforeningen, at folk igen vil rejse sig fra sofaerne og forlade stuerne.

Formålet med bankospillet et nemlig i sidste ende at hjælpe det lokale erhvervsliv, som har hårdt brug for handlende kunder, efter udbruddet af coronavirus har haft lukket store dele af Danmark ned.

For eksempel har butikker i storcentre længe måttet holde lukket. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Her (til bankospillet, red.) får folk en mulighed for at vinde gavekort, der blandt andet kan bruges i Vestsjællandscentret. Men det kan også bruges i andre butikker i både Slagelse, Skælskør og Korsør, fortæller Helle S. Madsen, der selv vil sidde med som bankovært, når spillet afvikles.

Sammen på afstand - Jeg ser det faktisk som en god måde at glæde både vores handlende kunder og vores butiksliv efter en svær tid. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi får en skøn dag og noget at samles om - bare hver for sig, siger eventkoordinatoren.

Med god afstand og rigeligt af håndsprit vil hun og Micki Cheng således afvikle bankospillet midt i rammerne af det gamle posthus på Sdr. Stationsvej, der i dag huser blandt andet Slagelse Erhvervscenter.

Herfra vil spillet blive optaget, så folk hjemmefra kan følge med online via et link.

Og fordi man på denne måde nemt kan være "sammen på afstand", håber Helle S. Madsen, at borgere fra hele kommunen ønsker at spille med.

"Jeg har blandt andet hørt, at der er flere ældrecentre, som vil deltage. Så vil de ældre sidde med hver deres bankoplade og i god afstand til hinanden."

- Helle S. Madsen, eventkoordinator, Business Slagelse - Helle S. Madsen, eventkoordinator, Business Slagelse - Vi har før set for eksempel under Slagelse Festuge, hvordan bankospil er noget, som folk i alle aldre kan samles om. Så jeg håber, at rigtig mange ønsker at deltage, fortæller eventkoordinatoren, der dog opfordrer alle til at overholde forsamlingsforbuddet og ikke samles mere end ti personer.

Opbakning fra sponsorer - Jeg har blandt andet hørt, at der er flere ældrecentre, som vil deltage. Så vil de ældre sidde med hver deres bankoplade og i god afstand til hinanden, fortæller Helle S. Madsen.

Når der er banko, vil deltagere kunne ringe ind og få udløst deres præmie.

Samlet løber præmierne op i en værdi af 10.000 kroner, hvoraf de fleste vil være gavekort til en værdi af 500 kroner sponsoreret af lokale banker. Men også produkter fra Harboes Bryggeri vil det være muligt at vinde.

- Der har været så stor velvilje til, at det her skulle lykkes, så sponsorerne har bare været med fra start. Det gør mig glad. Så nu håber jeg også bare, at folk hjemme i stuerne er klar til at deltage, slår eventkoordinatoren fra Business Slagelse fast.

Spillet starter søndag klokken 14 og er støttet af Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Sydbank, SparNord samt Harboes Bryggeri.

Erhvervsforeningen vil linke til spillet fra deres Facebook-side »Business Slagelse« og fra linket business-slagelse.dk/sofabanko/. Også herfra kan bankoplader hentes og printes ud.