By Asbæk vandt prisen sidste år. Nu kan du indstille kandidater til 2018-prisen. Foto: Evan Hemmingsen

Kender du årets iværksætter?

Slagelse - 18. maj 2018 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du kender en iværksætter, der fortjener lidt ekstra opmærksomhed og anerkendelse, så har Slagelse Erhvervscenter netop nu åbnet for indstillinger til Iværksætterprisen 2018.

Iværksætterprisen uddeles som en af fire erhvervspriser ved årets Erhvervs Award i november, og det er muligt for alle at indstille en kandidat.

- Det er altid spændende at se, hvilke kandidater vi får ind. Der er virkelig mange dygtige iværksættere i vores kommune, der fortjener at få et klap på skulderen, siger Bolette Trier Nissen, der er erhvervskonsulent hos Slagelse Erhvervscenter og facilitator for styregruppen bag Iværksætterprisen.

- Det eneste krav, der er til kandidaterne, er, at virksomheden hører til i Slagelse Kommune og har et CVR-nummer, der ikke er over tre år gammelt på tidspunktet for indstillingen, lyder det endvidere.

Sidste år var det onlinebutikken By Asbæk, der gik hjem som prisvinder og dermed fik titlen som Årets Iværksætter 2017. For tøjbutikken gav det ikke alene en masse positiv opmærksomhed, men var også en bekræftelse på, at deres virksomhed var inde i den rigtige udvikling.

- Det var fantastisk for os at vinde Iværksætterprisen. Det var virkelig en tilkendegivelse af, at vi gør nogle gode ting. Det var et rigtig dejligt break i hverdagen, der jo ellers bare kører derudaf, siger Anders Schelde fra By Asbæk.

Der kan indstilles kandidater til Iværksætterprisen frem til 15. august 2018.

Alle kan indstille en virksomhed til prisen, og man kan også indstille sig selv.

Når indstillingsfristen er udløbet, vil styregruppen gennemføre en præscreening af alle kandidaterne og udvælge nogle af dem til en uddybende samtale, inden de tre nominerede udnævnes.

Nærmere detaljer og skema til indstilling af en kandidat findes på slagelseerhvervscenter.dk