Kend din by: Læs om Kobbersmeden i Slagelse

Ejendommen Nygade 5 er interessant på sin helt egen måde. Den blev opført i 1892 af kobbersmed og blikkenslagermester Julius Micheelsen, som havde tjent mange penge på at fremstille transportspande til mælk, som landmændene benyttede, når de skulle sende mælken til de nyetablerede andelsmejerier.

Slagelse - 18. juli 2021 kl. 12:58 Af Ole G. Nielsen

I »Gamle Slagelsebilleder II« fortæller Christian Madsen om byens sidste kobbersmed, der lå i Nygade 5. Den var grundlagt af Julius Micheelsen, som ses udenfor forretningen på billedet.

Julius Micheelsen, hvis far var skræddermester i Slagelse, lærte sit fag hos kobbersmed Ravn, Slagelse.

Som kobbersmedesvend arbejdede Julius Micheelsen et par år i København, hvor han var med til at lave kobbersmedearbejdet på Marmorkirken.

På sin 25-års fødselsdag i 1878 - 25 år var dengang myndighedsalderen - nedsatte han sig som selvstændig med et lejet værksted i gården Slotsgade 2.

Foruden kobbersmedjen drev Julius Micheelsen også blikkenslagervirksomhed. Årene lige efter starten faldt sammen med mejeriernes opblomstringstid, og som den fremsynede mand, Julius Micheelsen var, lejede han lokaler i en bygning i Hestemøllestræde og begyndte at fremstille transportspande til mælk samt andet mejeriudstyr.

Bygget i 1892 I 1892 lod han ejendommen Nygade 5 opføre og flyttede hertil samt etablerede en forretning. Desuden udvidedes virksomheden til også at omfatte vand- og gasmesterfaget.

Julius Micheelsen døde 30. december 1929. Forretningen blev drevet videre af hans kone, men nedlagdes efter et par år. Den håndværksmæssige del af virksomheden videreførtes af to af Micheelsens sønner; Volmer Micheelsen, der tog sig af det kobbersmedemæssige og Henrik Micheelsen, der tog sig af blikkenslager-, vand og gasmestervirksomheden.

Der var kobbersmedje i Nygade 5 indtil ca. 1960, da Volmer Micheelsen døde.

Dekorerede fliser I 1937 fremstillede kobbersmeden nogle fliser, der lå ved porten.

På den ene stod: »K.V. Micheelsen kobbersmed og blikkenslager« og på den anden »1ste sal bor tandlægen«. På et par andre fliser er der små mænd med pibe. Endelig fandt man årstallene »1892 1937 Nygade 5.«

Det var kobbersmed Volmer Micheelsen der skabte fliserne efter at han var blevet eneejer af både virksomhed og ejendom. Det var tilmed 45 år siden faderen lod huset opføre.

Fliserne var blevet lidt medtagne og beboerne var ikke interesseret i husets fortid, så i stedet for en istandsættelse blev de fjernet.

I byggesagen fra 23. april 1892 står, at kobbersmed J. Micheelsen agter at opføre en 3 etagers bygning til beboelse og en 1-etages til værksted. Senere er der kommet et baghus mere til, og her finder vi garderstuen.

Garderstuen Vestsjællands Garderforening fortæller om Garderstuen:

»I 1975 havde foreningen problemer med at finde egnede lokaler til afholdelse af foreningens møder og spørgsmålet om at se sig om efter egne lokaler blev et hyppigere og hyppigere emne, som blev diskuteret på bestyrelsesmøderne, så den 2. februar 1975 beså bestyrelsen nogle lokaler i selve City området, Nygade 5.

De så bestemt ikke tiltalende ud, men spændende, og lejen var yderst rimelig, så bestyrelsen med formanden arkitekt Arne Rasmussen i spidsen, besluttede at gå i gang med indretning af lokalerne, ved frivillig arbejdskraft.

Arbejdet skred planmæssigt frem og ret hurtigt viste det sig, at 1. salen kunne inddrages i lejemålet.

Måtte købe lokaler Den egentlige indvielse for medlemmerne fandt sted den 10. september 1976, og en måned senere holdt vi officielt indvielse med reception for indbudte gæster og medlemmer.

Allerede året efter, i 1977 kom foreningen i en særdeles vanskelig situation, idet ejeren af Nygade 5, Arne Sejr, ønskede at sælge samtlige lejemål efter at have udstykket ejendommen. På en ekstraordinær generalforsamling fik bestyrelsen opbakning og bemyndigelse til at gå i gang med at undersøge mulighederne for et køb, både juridisk og økonomisk.

Prisen var kr. 125.000 kontant.

I gaver og lån fra medlemmer samlede vi inden fristens udløb ca. kr. 46.000 sammen, således at købet var en realitet den 1. november 1977. Det manglende beløb til købet blev stillet til rådighed af Sjællandske Bank i form af en kassekredit.

Fra denne dato er vi i Vestsjællands Garderforening, som en af de første i Danmark, ejer af vores egen Garderstue med hvad deraf følger i form af terminer, skatter, lys, varme o.s.v.

I dag er foreningen gældfri."