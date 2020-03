Kedelig topplacering: Slagelse har landets mest betændte byråd

Slagelse har ifølge nyhedsmagasinet Danske Kommuner landets mest betændte byråd. Resultatet baserer sig på en undersøgelse, hvor kun otte af 31 politikere har medvirket.

Slagelse - 19. marts 2020

Du skal ikke lede længe efter Slagelse, hvis du starter fra toppen på listen over landets mest betændte byråd. På en førsteplads - skarpt efterfulgt af Randers - ligger Slagelse Byråd nemlig i en rangering, der er resultatet af en rundspørge blandt såvel kommunens 31 byrådspolitikere som landets øvrige af slagsen.

Det er nyhedsmagasinet Danske Kommuner, der har spurgt, og i alt en tredjedel - det vil sige 891 af landets 2.432 lokalpolitikere - har svaret på, hvordan de betragter konfliktniveauet i netop deres byråd eller kommunalbestyrelse.

Med 81,87 point ud af 100 ligger Slagelse i top, og lige efter følger Randers med sine 81,73.

Den mest fredsommelige, samarbejdsvillige forsamling hører hjemme i Ballerup Kommune, hvor tallet lyder på 9,83.

I Slagelse har otte af 31 politikere svaret, hvilket ikke ligefrem øger det repræsentative aspekt.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) mener da også, at rundspørgen - og svarene - skal ses som et politisk redskab.

De tre mest konfliktfyldte byråd



1. Slagelse, 81,87

2. Randers, 81,73

3. Læsø, 75,50



... og de tre

mindst betændte



1. Ballerup, 9,83

2. Nordfyn, 11,5

3. Lemvig, 12,66



- Det er jo ikke en reel vurdering af samarbejdet og klimaet. Jeg ved, at en af dem, der har svaret, har givet os 100 ud af 100. Det er godt nok voldsomt, og så slemt står det ikke til, mener borgmesteren, der for tiden aner politisk uenighed om sager - hvilket er naturligt - men ikke betragter samarbejdsklimaet som iskoldt.

- Tæller man op, vil man se, at langt de fleste afgørelser er brede. Prøv også at se de møder, der ligger på nettet - der er da ikke nogen dårlig stemning, spørger han retorisk.

Stadig noget om snakken Det er ingen underdrivelse, at Slagelse var på alles læber i forbindelse med kommunalvalget i 2017. Og selv efter lykkedes det heller ikke at opnå politisk fordragelighed.

I 2018's første måneder føg de personlige bemærkninger, beskyldninger om nepotisme og kammerateri, ligesom der generelt blev raslet med de politiske sabler. En indgået samarbejdsaftale, der blev makuleret få måneder efter valget, hvilket sendte Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre uden for døren, og efterfølgende et sagsanlæg, der senere blev lagt ned, har heller ikke just bragt parterne tættere sammen.

- Jeg synes, det vil være urigtigt at sige, at klimaet er blevet meget bedre. Godt nok kan vi langt hen ad vejen samarbejde i fagudvalgene, men vi må også bare erkende, at det er 16-15 i mange beslutninger, mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Ann Sibbern, som dog nu engang også slår fast, at man taler pænere til hinanden end tidligere.

- Det er klart, at forløbet efter valget var hektisk. Der har været lavet nogle forsøg på et samarbejde, som ikke har været helhjertede. Så egentlig og groft sagt er der ikke meget, der har ændret sig, siger Ann Sibbern, der særligt kritiserer flertalsgruppen - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance - for ikke at lade de borgerlige komme med ind.

- Vi er jo videre, men det ses også bare, at informationsgraden er ringe, og at der derfor på den måde sker et skred i samarbejdet. Se bare det seneste budget. Her sad vi med indtil det sidste, og en time før deadline kom Thomas Clausen (Enhedslisten, red.) med - og så kunne vi ikke få de få kompromisser, vi ønskede, med, lyder det fra Ann Sibbern, der savner brede løsninger.