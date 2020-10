Katte bliver for ofte dumpet af ejere, der ikke længere ønsker dem. Og det fører til mange herreløse katte, som nu er så stort et problem i Slagelse Kommune, at der kræves handling fra politisk side. Privatfoto.

Katte smides i kødkasser: Panda vil lægge pres på politikere

Antallet af herreløse katte i Slagelse er foruroligende, mener 24-årige Phimchanok Khunakon, der går under navnet Panda. En underskriftindsamling skal derfor presse politikere til at lave en konkret handleplan, som kan løse problemet.

Slagelse - 05. oktober 2020 kl. 06:43 Af Fleur Sativa

- Jeg ved ikke, om den ligger her hos os. Eller om det måske i virkeligheden er erhverv- og teknik, du skal have fat i. Må jeg lige vende tilbage?

Sådan lyder det, da Sjællandske ringer til Slagelse Kommunes miljø-, plan- og landdistriksudvalg. Emnet er herreløse katte, og forvirringen er umiddelbart stor.

For kattene - altså de herreløse - er der ingen, der tager sig af.

Det mener i hvert fald 24-årige Phimchanok Khunakon, der også kaldes Panda, og som derfor nu planlægger en underskriftsindsamling, der har til formål at presse netop lokalpolitikerne til at løse problemet.

Selv om kommunen har en aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte, mangler der nemlig en konkret handleplan på området, mener den unge kvinde, der af den grund også råber op i et opslag på Facebook.

Antallet af herreløse katte vokser, påpeger hun.

Smides i kødkasser - Det er en tilbagevendende problemstilling hvert evigt eneste år. Udover det så bliver dumping udført på mange kreative måder. Blandt andet bliver kattene smidt i kødkasser eller plastikbakker beregnet til mad og efterladt i vejkanten, skriver Phimchanok Khunakon i Facebook-opslaget, der er delt fra hendes private profil.

Selv kører hun i dag rundt om natten for at fodre de mange katte, der efter alt at dømme er efterladt til dem selv. I en tilværelse præget af sult, lopper og daglig kamp for overlevelse.

Phimchanok Khunakon har nemlig personligt oplevet, hvordan den kommunale aftale med Kattens Værn, som umiddelbart ser godt ud på papiret, langt fra er god nok, når den skal udføres i praksis, fortæller hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

I starten af september fandt hun fire katte, hvoraf tre var killinger. Og fordi de var alene, tynde og sky tog hun kontakt til Dyrenes Beskyttelse, der henviste hende til Kattens Værn. Men på grund af den kommunale aftale, henviste organisationen Phimchanok Khunakon videre til Slagelse Kommune. Som henviste hende tilbage til Kattens Værn.

- Kommunen foreslår så, at de kan lægge en besked for mig (til Kattens Værn, red.). Og så venter jeg. Og venter. Men til sidst tænker jeg, at jeg selv er nødt til at gøre noget, fortæller Phimchanok Khunakon, som derfor fandt frem til en Facebook-side, hvor hun kunne låne en kattefælde og selv indfange de efterladte katte.

»De er simpelthen bange« I dag bor den ene af de tre killinger hos Phimchanok Khunakon. De to andre hjemløse killinger og deres mor er det endnu ikke lykkedes at indfange. Men når det lykkes, skal de alle vaccineres og neutraliseres.

Og så skal de ud i kærlige hjem. Hvis det altså ikke til den tid er for sent.

Ifølge Phimchanok Khunakon, der selv har to katte, tæller hver dag i øjeblikket. For jo længere tid kattene lever vildt, jo sværere vil det blive at gøre dem tamme.

"Efteråret er altid der, vi får indleveret allerflest katte."

- Bettina Petersen, internatleder, Kattens Værn Slagelse - Bettina Petersen, internatleder, Kattens Værn Slagelse - Da jeg fik mine egne katte i sin tid, var de nysgerrige og opsøgende, da de flyttede ind til mig. Men de her (de vildtlevende katte, red.) er meget menneske-sky. De er simpelthen bange, beretter Phimchanok Khunakon

Og de fire katte, hun har mødt, er ikke de eneste. For ifølge Kattens Værn i Slagelse er det netop nu højsæson for herreløse katte.

Startede i august Kattene, der ofte bliver efterladt i vejkante og på trappetrin af mennesker, der ikke længere ønsker dem, møder blandt andre internatleder Bettina Petersen.

- Efteråret er altid der, vi får indleveret allerflest katte. De startede i august og strækker sig som regel ind i november, forklarer hun.

Men hvis én uneutraliseret kat bliver sat ud i naturen, hvor den kan parre sig med andre katte, bliver den ene kat pludselig til mange.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan to katte blive til 4.802 på bare fire år, hvis bestanden får lov til at vokse. Og det gør den i Slagelse Kommune, så længe der ikke er politisk fokus på problemet, mener Phimchanok Khunakon.

Og det fører os tilbage til telefonsamtalen med kommunens miljø-, plan- og landdistriksudvalg. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kender ikke til omfang Ifølge udvalgets formand Jørgen Grüner (SF) kender han ikke til omfanget af problemet med herreløse katte i Slagelse Kommune.

Det fortæller han, mens det stadig står uklart, hvilket politisk udvalg, der overhovedet er i stand til at mene noget som helst om kattene.

- Da jeg talte med Flemming Erichsen (næstformand i erhvervs- og teknikudvalget, red.) sagde han først: »Det har vi jo slet ikke noget at gøre med«, beretter Jørgen Grüner, da Sjællandske kontakter ham for anden gang, da formanden ikke selv er vendt tilbage som ellers først lovet.

"Jeg har som sådan ikke nogen holdning til herreløse katte."

- Jørgen Grüner (SF), formand, miljø-, plan- og landdistriksudvalg - Jørgen Grüner (SF), formand, miljø-, plan- og landdistriksudvalg De to politikere, Jørgen Grüner og Flemming Erichsen (S), blev dog ifølge førstnævnte enige om, at det var en sag for kommunens entreprenørservice, som også står for snerydning og aflivning af skadedyr som rotter. Det er dem, der koordinerer i forhold til den indgåede aftale med Kattens Værn.

Altså var det ikke muligt at få en politisk stillingtagen til de herreløse katte og den manglende handleplan, som Phimchanok Khunakon efterlyser i sit opslag.

»Jeg er ikke politiker« - Jeg har som sådan ikke nogen holdning til herreløse katte, slår Jørgen Grüner fast i telefonen, men bemærker samtidig »at dyrevelfærd altid er vigtigt«:

- Det er vigtigt, at alle dyr har det godt, siger formanden fra miljø-, plan- og landdistriksudvalget uden at kommentere på, om der kan gøres mere fra politisk side, når det kommer til katte.

I mellemtiden har Phimchanok Khunakons opslag på Facebook fået flere andre til tasterne. Og selv vil den unge kvinde fortsætte kampen for at få politikere i tale.

Problemet skal løses, før kattene ender på gaden. Og ikke som nu, hvor Kattens Værn først henter kattene, når de er et problem, mener Phimchanok Khunakon:

"Det er så nemt at anskaffe sig en kat i dag. Flere får den gratis eller til et par hundrede kroner. Og så dumper de den, når de ikke gider den mere."

- Phimchanok Khunakon - Phimchanok Khunakon - Jeg er ikke politiker. Men man kunne måske tilbyde gratis neutralisering af dyr og samarbejde med flere dyreorganisationer, siger hun og peger på, at der samtidig mangler krav til katteejere i stil med den hundelov, der findes.

For eksempel bør ejere være pålagt at registrere og øremærke deres kat, mener Phimchanok Khunakon.

- Det er så nemt at anskaffe sig en kat i dag. Flere får den gratis eller til et par hundrede kroner. Og så dumper de den, når de ikke gider den mere, forklarer hun.

På Facebook opfordrer også Dyrenes Beskyttelse til, at borgere som Phimchanok Khunakon lægger pres på kommunerne.

https://www.skrivunder.net/handleplaner_for_hjemlose_katte_nu Vær med til at skrive under for at lægge et pres på Slagelse Kommune for handleplaner for Hjemløse katte! Sammen kan vi flytte bjerge. Slået op af Phimchanok Khunakon i Onsdag den 30. september 2020