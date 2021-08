Se billedserie Medlemmer af Korsør Ungdoms Brandvæsen footgraferet i 2016 ved en branddag med røgdykning og brandslukning på Flådestation Korsør med efterfølgende rundvisning på en af fregatterne. Privatfoto.

Kasserer idømt fængsel for at tage 110.950 kr. i unges forening

46-årig kvinde og mor til to angrede og fortrød, at hun som kasserer for Korsør Ungdoms Brandvæsen stjal over 100.000 kroner, da hendes familie manglede penge. Onsdag faldt dommen ved Retten i Næstved.

Slagelse - 19. august 2021

- Jeg sørger for aldrig igen at bringe mig i en situation, hvor jeg har mulighed for at tage penge.

Sådan lyder svaret fra en 46-årige kvinde, som onsdag forlod Retten i Næstved med den første plet på sin straffeattest, en fængselsdom tilføjet 100 timers samfundstjeneste, da Sjællandske spørger hende, om hun kunne finde på at begå underslæb, hvis hendes familie igen kommer i økonomisk uføre.

For netop en anstrengt økonomi med manglende penge, fordi hendes mand mistede sit arbejde, betød, at den 46-årige mor til to børn som kasserer for Korsør Ungdoms Brandvæsen i perioden fra 7. maj 2018 til den 13. november 2019 hævede samlet 110.950 kroner fra kassen i ungdomsforeningen.

Beviser for beløbet Over for Sjællandske har kvinden tidligere forklaret, at hun ikke var enig i beløbet, da hun mente, at hun i stedet havde taget omkring 70.000 kroner.

- Hvorfor tilstod du hele beløbet ved retssagen?

- De havde nogle beviser, der viste, at jeg havde taget det store beløb, siger kvinden om tilståelsen helt efter anklageskriftet om underslæb efter straffelovens § 278 stk 1 nr. 3. for de næsten 111.000 kroner. Er man skyldig efter straffelovens § 278, så er strafferammen fængsel i op til et år og seks måneder. Straffen kan også være bøde, mens grove tilfælde af underslæb kan straffes med op til otte års fængsel.

Lettet over dommen Dommer Lene Sigvardt idømte efter tilståelsen den tidligere kasserer fire måneders fængsel og 100 timers samfundstjeneste. Fængselsstraffen blev gjort betinget.

Den 46-årige kvinde er lettet over, at det endte med betinget fængselsstraf, så hun ikke skal afsone straffen, hvis hun afholder sig fra ny kriminalitet.

- Jeg har virkelig angret dybt og længe, og jeg har hele tiden vidst, at det var »no go«, det jeg gjorde. Hver gang jeg mødte nogen, bøjede jeg hovedet i skam, selv om de jo ikke vidste, hvad jeg har gjort, forklarer den 46-årige kvinde om årsagen til, at hun meldte sig.

Eller rettere - hun kontaktede Korsør Ungdoms Brandvæsen og fortalte, at hun havde taget pengene, for ingen andre havde opdaget, at pengene var forsvundet. Herefter meldte foreningen hende til politiet, hvis efterforskning og afhøring af den 46-årige kvinde endte med det anklageskrift, som hun onsdag tilstod alle dele af.

Tilbagebetaling Ifølge den dømte kvinde skal de 110.950 kroner betales tilbage, hvilket også er en del af dommen.

Tidligere har kvinden i Sjællandske sagt, at hun ikke ser sig i stand til at betale pengene tilbage, men efter dommen er tonen en anden.

- Jeg skal betale pengene tilbage, så jeg regner med, at jeg høre fra dem (Korsør Ungdoms Brandvæsen, red.), så vi kan finde ud af en afbetalingsordning, siger den 46-årige dømte. Hun er godt klar over, at Korsør Ungdoms Brandvæsen, der holdt til på Falck-stationen på Reskavej, ikke længere eksisterer, men hun mener nok, at der må være en måde at få betalt pengene tilbage på.

Ude af verden Mens sagen nu med dommen juridisk set er ude af verden, så vil den dømte dog en rum tid endnu blive mindet om hendes »no-go-handlinger« med at hæve penge fra Korsør Ungdoms Brandvæsen til hende selv i en længere periode. Dels fordi de 100 timers samfundstjeneste skal afvikles - og dels fordi tilbagebetalingen af de 110.950 kroner vil tage et stykke tid.

Men kvinden understreger samtidig, at hun nu er glad for, at der med dommen er sat et punktum, så hun kan komme videre i livet.