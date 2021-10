Kvinden tiltales med påstand om fængselsstraf ved Retten i Næstved torsdag. Arkivfoto

Kasserer anklages: Malkede personalets gavekasse

En tidligere kasserer ved Arla Food i Slagelse skal for Retten i Næstved i morgen, torsdag. Hun anklages for at have stjålet over 40.000 kroner fra en klubgavekasse på hendes arbejdsplads.

21. oktober 2021

En tidligere kvindelig ansat ved Arla Food på Karolinevej 1 i Slagelse anklages for at have udnyttet sin stilling som kasserer, efter at have stjålet penge fra de ansattes gaveklubkasse "Karolinekassen".

Ifølge anklageskriftet drejer det sig om en periode på to år, hvor den tiltalte kvinde uberettiget har skaffet sig adgang til klubkassen, som hun selv var kasserer for, og har forbrugt for sammenlagt 40.688,82 kroner.

Det uberettigede forbrug dækker blandt andet over, at kvinden løbende har trukket penge ud af gavekassens kontantbeholdning samt foretaget hævninger og betalinger til egen fordel med gaveklubbens betalingskort.

Sagen skal for Retten i Næstved i morgen klokken 09.30. Kvinden tiltales med påstand om fængselsstraf for underslæb efter straffelovens § 278.

Sjællandske har i går, onsdag, forsøgt at få en kommentar fra kvinden, men hun har ikke ønsket at udtale sig i sagen.