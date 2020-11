37-årige Karsten Dahl blev overrasket over, at mange ville med ham ud at gå, efter han lavede et opslag på Facebook. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Karsten ville bare ud at gå en tur: Men så eksploderede hans indbakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karsten ville bare ud at gå en tur: Men så eksploderede hans indbakke

Da 37-årige Karsten Dahl som nylig single søgte en enkelt eller to som selskab under ugentlige gåture, havde han pludselig stablet et helt netværk på benene. Et »udendørs mødested« er særligt aktuelt i en coronatid, lyder det.

Slagelse - 26. november 2020 kl. 14:29 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg sad derhjemme og ville egentlig gerne lidt mere ud. Så jeg tænkte, at der måske var andre, der havde det på samme måde. Og hvorfor så ikke mødes og gå nogle ture sammen?

Det spørgsmål stillede 37-årige Karsten Dahl sig selv, efter han midt i en coronatid blev single og pludselig fandt sig selv siddende alene og lettere ensom hjemme i sin bolig i Slagelse.

På Facebook søgte han derfor efter »en enkelt eller to«, der som ham manglede et fællesskab og ønskede at gå et par ugentlige gåture. Men pludselig eksploderede hans indbakke.

- Det var virkelig overraskende. Efter den første time, tror jeg, at de første 40 havde henvendt sig, fortæller Karsten Dahl, der i dag har oprettet Facebook-gruppen »Slagelse GåGruppe« som konsekvens af de mange henvendelser.

Et socialt element For ham var det særligt hårdt pludselig at bo alene, fordi coronavirus fortsat har sat sine begrænsninger. For eksempel opfordrer regeringen til at begrænse fysisk samvær og indskrænke andelen af nære kontakter.

"Det er ikke særligt nemt at mødes. Og slet ikke at møde nye mennesker."

- Karsten Dahl - Karsten Dahl - Det er ikke særligt nemt at mødes. Og slet ikke at møde nye mennesker, forklarer Karsten Dahl og peger på, at det kan være årsagen til den store interesse for et gå-fællesskab.

Den friske luft er nemlig ikke blot sund, men gør det samtidig muligt at mødes og holde god afstand.

Derfor er der ifølge Idrættens Analyseinstitut flere danskere, der går ture efter coronaens start i marts.

Og på trods af de sociale restriktioner er hver femte aktive dansker fortsat aktiv sammen med andre. Her er den primære aktivitet netop gåture, viser en analyse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Slagelse GåGruppe kan i dag findes på Facebook. Screenshot

- Det peger på, at der for mange er et behov for, at idrætsdeltagelse også indeholder et socialt element, konkluderer analyseinstituttet i en rapport.

»Det er fællesskabet, der er vigtigt« På Facebook kan medlemmer af Slagelse GåGruppe således aftale, hvor og hvornår de går. Der er ikke nogen faste dage eller tidspunkter, og der er ikke tale om et egentligt medlemsskab, siger Karsten Dahl.

Ønsker man at gå en dag, skriver man altså blot i gruppen, og så kan andre møde op og gå med.

"Det er ikke en klub, hvor man binder sig til noget. Der er ikke et egentligt mål. Målet er bare at mødes og gå."

- Karsten Dahl - Karsten Dahl - Idéen er, at det skal være nemt. Vi skal motivere hinanden. Og hvis der kommer nogen, som ikke kan gå så langt, jamen så går vi ikke så langt. Det er fællesskabet, der er vigtigt, understreger initiativtageren.

- Det er ikke en klub, hvor man binder sig til noget. Der er ikke et egentligt mål. Målet er bare at mødes og gå, forklarer den 37-årige mand fra Slagelse, der er overrasket, men glad for interessen for et »udendørs mødested«:

- Det siger mig jo, at der er mange, som sidder derhjemme og som mig har haft brug for et fællesskab. Og så er det jo rigtig godt, at vi nu kan mødes udendørs og gå nogle ture, som ovenikøbet er sundt for os og giver lidt plusser på motionskontoen, slår Karsten Dahl fast.

Slagelse GåGruppe mødes højest i grupper á 10 personer. Det skyldes hensynet til det nuværende forsamlingsforbud. Alle aldre kan melde sig til, lyder det.