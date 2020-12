Frisørerne Karen Beierholm (tv.) og Solveig Møller har kendt hinanden i 45 år. Nu går de begge på pension og efterlader dermed mange minder fra tiden som salonejere. Foto: Per Christensen

Karen og Solveig har drevet salon i fire årtier: Nu er det slut

Karen Beierholm og Solveig Møller åbnede i 1979 »Frisørerne Karen og Solveig«. Men nu - mere end 41 år efter - er det slut. Før jul klippede de deres sidste kunde fra frisørsalonen i Slagelse.

28. december 2020

- Ej, se! Det var da Karen. Var det ikke?

Langs fortovet på Rådhuspladsen i Slagelse slentrer en kvinde forbi, da Karen Beierholm vinker ud gennem vinduet til det, der altså umiddelbart ser ud til at være en lokal såkaldt »navnesøster«. For hun kender efterhånden de fleste.

68-årige Karen Beierholm har nemlig sammen med den et år ældre Solveig Møller drevet salonen »Frisørerne Karen og Solveig« i mere end 41 år. Men før jul klippede de den allersidste kunde i bygningen, der har rummet frisørsalon, siden den blev opført i 1955.

- Her. Det er fra vores 20 års jubilæum, fortæller Solveig Møller, da hun har fundet et fotoalbum frem og peger ned på et avisudklip med et billede i sort/hvid, der forestiller hende selv og Karen Beierholm. Bare noget yngre

Fotoalbummet bliver bladret igennem med blandede følelser. For selv om afslutningen var planlagt, kommer den før end ventet som følge af regeringens corona-restriktioner, som holder salonen lukket i det, der skulle være den sidste tid.

Mødtes ved et tilfælde »Frisørerne Karen og Solveig« er solgt, og efter nytår bliver salonen overtaget af Rikke Holst Hansen, som i starten af 90'erne var elev hos netop de to frisører, der nu går på pension.

- Selvfølgelig er det vemodigt. Men egentlig tror jeg samtidig ikke, at det rigtigt er gået op for os endnu, fortæller Solveig Møller. Artiklen forsætter efter billedet...

På Rådhuspladsen 3 i Slagelse har altid ligget frisørsalon. Karen Beierholm og Solveig Møller overtog Wiener Salonen i 1979 og navngav den siden »Frisørerne Karen og Solveig«. Foto: Per Christensen

Oprindeligt er Solveig Møller fra Slagelse, mens Karen Beierholm er tilflytter fra Sorø. De to mødte derfor hinanden ved det, der mest minder om et tilfælde, da Karen første gang kom til byen og blev ansat i et barselsvikariat for Solveig for 45 år siden.

3,5 år senere, efter de begge havde været ansat hos frisørmester Per Baltzer på Nytorv, valgte de imidlertid at blive selvstændige. Og sammen åbnede de således salonen, der siden har båret begge deres navne.

Det sort/hvide billede fra fotoalbummet blev altså taget, da de i 1979 overtog Wiener Salonen, hvor Solveig Møller tidligere havde arbejdet som frisør under »Fru Frederiksen« i fem år.

Et livsændrende opkald - Jeg vidste jo, hvor gammel hun var, så jeg ringede faktisk selv til hende og spurgte, om hun ikke snart ville sælge. Og hun blev simpelthen så fornærmet. Så jeg sagde bare, at hun kunne tænke over tingene, beretter Solveig Møller og erkender, at hun vist havde fanget sin tidligere chef på »det nok værste tidspunkt«: Artiklen forsætter efter billedet...

Solveig Møller foretog det opkald, der gjorde, at hun sammen med Karen Beierholm overtog Wiener Salonen i 1979. Foto: Per Christensen

- Det var lørdag eftermiddag, hvor man har klippet ugens sidste kunde og er allermest træt. Men nøjagtig to måneder senere ringede hun så til mig. På nøjagtig samme tidspunk, griner Solveig Møller, som fik lov til at overtage frisørsalonen.

Sammen med Karen Beierholm fik hun hurtigt store ambitioner for stedet, der både skulle kunne og skulle være noget andet end hidtil.

Forskellighed en styrke - Da jeg var ansat, var det datidens »discount-forretning«. Det skulle bare gå stærkt og være billigt. Og det ville jeg altså ikke. Det kunne jeg ikke, fortæller Solveig Møller, der blev uddannet frisør for præcis 50 år siden - i 1970, et år senere end Karen Beierholm.

"Altså rent økonomisk kan man da godt sige, at vi har været en slags ægtepar (...)"

- Solveig Møller - Solveig Møller Men selv om de to både i livet og arbejdsmæssigt har fulgtes ad, så er de meget forskellige. Det siger de i hvert fald selv - nærmest i kor.

- Solveig kan dronningerækken fuldstændig udenad. Hele dronningerækken. Så jeg kalder hende »min lille Google«, fortæller Karen Beierholm og smiler, så øjnene kryber helt op under det mørke pandehår.

-Jeg interesserer mig ikke helt for det samme, siger hun og afslører dernæst, at de to heller aldrig har brugt særlig meget tid sammen i privat sammenhæng.

- Men det - altså vores forskellighed - tror jeg faktisk, har været vores styrke, slår Karen Beierholm fast, mens Solveig giver hende ret.

Kan ikke lade saksen ligge - Altså rent økonomisk kan man da godt sige, at vi har været en slags ægtepar. Men ellers har vi aldrig siddet skødet af hinanden, konstaterer Solevig Møller og smiler lige så bredt, som Karen gjorde det kort tid før.

De to kommer dog nok til at besøge hinanden mere i fremtiden. For selv om de klippede deres allersidste kunde fra adressen på Rådhuspladsen lige før nedlukningen, kan de alligevel ikke helt lade saksen ligge. Artiklen forsætter efter billedet...

Selv om det er slut som salonejere, vil Karen Beierholm (tv.) og Solveig Møller ikke helt lægge saksen fra sig. Foto: Per Christensen

Både Karen Beierholm og Solveig Møller vil fortsat klippe lidt i privaten. Og så går de begge op i, hvordan lokkerne sidder. En interesse, som de - om ikke andet - i hvert fald altid har delt.

- Selvfølgelig klipper vi hinanden. Og det stopper vi ikke med, fastslår Solveig Møller og ser hen på Karen Beierholm, der gengælder hendes blik, som om de i stilhed deler mange års minder.

- Men at gå ind ad den samme dør i 42,5 år. Det er altså noget særligt, fastslår hun. Og Solveig nikker.