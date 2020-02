Se billedserie Apoteker Niels Søgaard bekræfter, at mange af hans kunder er bekymrede for Corona-virussen. - Men det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft og ikke gå i panik, siger han. Problemet er, at flere symptomer som feber, snot og hoste er ganske almindelige. Er man alligevel i tvivl, skal man kontakte sin læge.

Send til din ven. X Artiklen: Karantæne-ramt kunde fik sine varer ind gennem bilvinduet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karantæne-ramt kunde fik sine varer ind gennem bilvinduet

Slagelse - 29. februar 2020 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Rådhusapotektet i Slagelse bliver navnet »Corona« nævnt mange gange i løbet af dagen.

- Ja, det er virkelig noget, som optager mange mennesker lige nu, bekræfter apoteker Niels Søgaard.

Både han og personalet prøver dog at berolige og informere nervøse kunder så godt som muligt.

- Det er alvorligt, men vi skal også passe på ikke at blive grebet af panik, siger apotekeren, som kontinuerligt følger med i Sundhedsmyndighedernes udmeldinger og anbefalinger.

Men at Corona-virussen er rykket tættere på, er der næppe tvivl om:

- Torsdag fik vi en opringning fra en kunde i Slagelse, som blandt andet skulle bruge et termometer. Han fortalte, at han var sat i karantæne og derfor ikke ville komme ind i forretningen, fortæller apotekeren og fortsætter:

- Han holdt parkeret udenfor i sin bil og betalte via MobilePay, så vi afleverede hans varer ind igennem en sprække i bilvinduet, siger Niels Søgaard.

Apotekeren kan også oplyse, at de populære mundbind har været udsolgt i snart tre uger, og at det ikke er muligt at skaffe flere:

- Selv om virkningen kan diskuteres, så er de alligevel blevet revet væk fra hylderne, og mig bekendt er der ingen i hele landet, der kan skaffe dem lige nu. Jeg har endda hørt - og jeg ved ikke, om det er rigtigt - at selv de masker, som håndværkerne ofte bruger, er revet væk, siger han.

Det samme gælder iøvrigt håndsprit, som apoteket løb tør for torsdag.

- Er du og dit personale selv bekymret for at stå et sted, hvor der dagligt kommer flere hundrede syge mennesker?

- Nej, slet ikke. Det er jo vores job at hjælpe alle, som har brug for medicin og gode råd. Og så har jeg en ide om, at ansatte på apoteker måske har et lidt bedre immunforsvar end de fleste, da vi i årevis er blevet udsat for en lille dosis af mange slags virus, siger Niels Søgaard.

Igen understreger apotekeren vigtigheden af ikke at gå i panik:

- Det er vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft. Og har man flere af de kendte symptomer og er i tvivl, så skal man kontakte sin læge telefonisk, lyder apotekerens råd.