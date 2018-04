Der venter den russiske kaptajn en klækkelig bøde, som bliver bestemt ud fra hans årsindtægt. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Kaptajns promille var 0,73

Slagelse - 19. april 2018 kl. 06:00

Tirsdag aften klokken 23.26 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om, at der i Storebælt ud for Korsør sejlede et fragtskib, hvor man havde en mistanke om, at kaptajnen kunne være påvirket.

Det er Marine Vessel Traffic, der er en særlig observationstjeneste for skibstrafik, som observerer den mærkelige sejllads.

Skibsføreren havde haft svært ved at holde skibet på den udstukne kurs, og radiokommunikationen havde været uklar.

- Vi får en anmodning fra Forsvaret om at gå om bord på et fragtskib, der sejler i sejlrenden i Storebælt, fordi man synes, at skibet har en mærkelig sejlrute og sejlads, siger Anders Mikkelsen, som er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I den forbindelse får Søværnet fragtskibet til at lægge for, så politiet kan komme om bord på skibet.

- Vi får testet kaptajnen på 47 år, der er russisk, og det viser sig, at hans promille er over det tilladte. Vi får ham derfor anholdt, siger vagtchefen.

Kaptajnen sigtes for overtrædelse af søloven, og han blev taget med i land til politistationen i Næstved.

Allerede onsdag eftermiddag modtog politiet så svar på blodprøven, som viste en promille på 0.73 - altså noget over den lovlige grænse på 0,5, som er den samme, der gælder bilister.

- Det betyder reelt, at kaptajnen nu får en betinget frakendelse til at føre skib i dansk område, og at han senere vil blive præsenteret for en bøde, som bliver udregnet efter hans indtægt, fortæller politikommissær Stine Stenbæk fra politiet i Næstved til Sjællandske.

Hun har endnu ikke modtaget disse oplysninger fra kaptajnens russiske arbejdsgiver, som angiveligt har sendt en anden kaptajn til Danmark for at sejle skibet videre.

- Der bliver nu et retsligt efterspil, hvor den russiske kaptajn ikke behøver være til stede for at få sin dom, fortæller politikommissæren.

Hvis ikke kaptajnen selv betaler bøden, vil hans arbejdsgiver formentlig komme til at sidde med »aben«.

Skibet, som sejler under portugisisk flag, forventes at forlade Korsør snarest muligt.