Slagelse Kommune mistede i juni sin anden kommunaldirektør i denne valgperiode. Jane Wiis sagde op efter blot 11 måneder på pinden, og hun smækkede med døren ind til byrådssalen.

Kaos og »kupforsøg« fik topchef til at smække med døren

Slagelse - 29. november 2017 kl. 06:13 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Valget gjorde Villum Christensen (LA) til tungen på vægtskålen i Slagelse. Men hans forhold til Venstres borgmester er elendigt. Forklaringen skal søges i et vildt kupforsøg mod kommunens topledelse, som gik galt og som ødelagde det i forvejen anstrengte klima i byrådet.«

Sådan lyder underrubrikken i Altingets analyse fra mandag, hvor redaktør Jakob Nielsen på et par hundrede linjer opremser, hvilke årsager der givetvis er til det anspændte forhold toppolitikere imellem i Slagelse Kommune.

Hvad netavisen betragter som et kupforsøg, der dog mislykkedes, handler om en såkaldt drejebog, som også Sjællandske beskrev i foråret. En slags manual og køreplan for, hvordan man som følge af påstået magtmisbrug i brintbussagen fra Korsør skulle afsætte chefer, herunder tidligere kommunaldirektør Jane Wiis. Uden borgmester Stén Knuth (V) vidste noget som helst.

En sag, hvor en nu fyret embedsmand i kommunen over for Sjællandske i foråret først erkendte, at socialdemokraten John Dyrby Paulsen og Villum Christensen (LA) havde sendt hende i byen - rettere til Kommunernes Landsforening, hvor meningen var at plante, hvad flere andre benævner »belastende materiale«, som om muligt ville kunne fælde to direktører i Slagelse Kommune i løbet af en weekend.

Dagen efter trak embedsmanden, som i marts havde sendt drejebogen til de to politikere, uden de følte anledning til at informere borgmesteren efterfølgende, dog i land.

Jane Wiis sagde selv op i Slagelse Kommune i juni - efter blot knap 11 måneder på posten - og da hun gik ud af rådhuset for sidste gang, smækkede hun med døren. Til Sjællandske siger hun nu, at hun er videre, og at hun intet yderligere har at tilføje.

Da hun sagde op i sin tid, var hun dog ikke bleg for at tale ud af posen.

- Jeg har aldrig været udsat for noget lignende, sagde den nu tidligere kommunaldirektør efter i blandt andet en kras Youtube-video at være blevet hængt ud for at have begået magtmisbrug.

En anklage, som en diger KL-rapport mere eller mindre har frifundet hende for.

Hun nævnte dog også drejebogen, som ikke var udfærdiget med andet formål end at få hende sendt på porten. Hun var i skarp modvind. Ikke mindst politisk.

Jane Wiis er ydermere blevet beskyldt for manipulation, for i en politisk dagsorden at have fyret konsulentfirmaet EUE ApS i forhold til det kuldsejlede brintbusprojekt og ikke mindst for at have »lagt lortet ned« trods byrådets beslutning om det stikmodsatte. Det blev for meget for Jane Wiis.

En ting er nemlig generelle beskyldninger om dette og hint, herunder magtmisbrug.

- Men det bliver efter min målestok endnu mere alvorligt, når et par folkevalgte politikere i Slagelse Kommunes byråd heller ikke holder sig tilbage med denne form for haderetorik, sagde hun.

