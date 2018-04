Christian Dyrløv fortæller, at der er planer om at bygge et museum, hvor den historiske kanonjolle kan opbevares om vinteren - helst i nærheden af Korsør Fæstning. Foto: Helge Wedel

Kanonjollen får hjul under sig

Ifølge Christian Dyrløv er der både ønske og planer om at bygge et museum til kanonjollen, hvor den kan stå om vinteren i omgivelser, der kan besøges og samtidig formidler dens historie. Håbet er, at kanonjollens vinterhi kan etableres ikke langt fra Værftet - eksempelvis på stejlepladsen eller på den nærliggende parkeringsplads.

Kanonbådskrigen fandt sted for mere end 200 år siden mellem 1807 og 1814. Fjenden var England, som ved Flådens Ran i 1807 var lykkedes med at stjæle den danske flåde. Der var hverken tid eller tømmer til at bygge nye større trækrigsskibe, så danskerne byggede kanonchalupper og kanonjoller, som de så angreb englænderne med i en dramatisk søkrig i Storebælt. Kanonbådskrigen, med den engelske flåde som fjenden, blev udkæmpet fra Korsør, Nyborg og Slipshavn med op imod 14 både i form af 12-15 meter lange kanonjoller og 20-23 meter lange kanonchalupper, der i let vejr søgte at ramme de store engelske krigs og handelsskibe enten bagfra eller forfra, hvor de var dårligst armeret. Derfor havde en kanonkugle på langs gennem et trækrigsskib en frygtelig virkning. Chalupperne havde en besætning på 64-79 mand og to kanoner, en i hver ende, mens kanonjollerne havde en 24 mand stor besætning og en kanon i agterstavnen.